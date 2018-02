UPDATE Marian Oprisan a anuntat ca va candida pentru o functie de conducere in PSD la Congresul din martie. Codrin Stefanescu: "Candidez pentru orice functie"

Vicepremierul Paul Stanescu a repetat faptul ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD.





"in proportie de 51% tind sa nu mai candidez" pentru functia detinuta acum.











El a precizat ca nu a candidat in 2015 din cauza dosarului in care era vizat, intrucat "era dosarul meu nu dosarul partidului"."Nu am candidat in 2015 la Congres pentru ca am spus ca e dosarul meu, nu al partidului. Am demonstrat ca sunt nevinovat si nu am legatura cu ce mi-au fost aduse ca si acuzatii, eu candidez la o functie de conducere in partid", a spus el, referindu-se la achitarea primita in dosarul "Caprioara".Oprisan este si presedinte al Consiliului Judetean Vrancea.Si secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca va candida pentru "orice functie de conducere" in partid, intrucat nu ii este "frica de concurenta" in interiorul partidului.PSD va organiza un Congres Extraordinar pe 10 sau 17 martie, in cadrul caruia Liviu Dragnea ar urma sa primeasca un vot de incredere si se vor alege si membrii in functii de conducere. Niculae Badalau, care ocupa in prezent functia de presedinte executiv, a declarat ca