Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru achizitia lansatoarelor de rachete HIMARS: 1,5 miliarde de euro pe 54 de sisteme de lansare

Costul total al programului este de circa 1,5 miliarde de euro cu TVA, potrivit proiectului de lege aprobat de Guvern. Sistemele HIMARS, printre cele mai avansate din lume, sunt in dotarea fortelor armate ale Statelor Unite si ale altor cativa aliati si pot lovi tinte terestre de suprafata sau punctuale pana la 300 de km, folosind munitii inteligente ghidate prin GPS si prin sistem inertial.Potrivit textului expunerii de motive, Armata a ales sistemul lansator multiplu de rachete cu bataie mare de tip HIMARS pentru ca este "singurul sistem lansator multiplu de rachete din NATO care poate lovi tinte pana la 300 Km, cu posibilitatea de crestere a acesteia in viitor".Totodata, sistemul HIMRAS este "este interoperabil cu echipamentele tarilor NATO" si "este un sistem care si-a dovedit maturitatea operationala in conflicte reale - combat proven".