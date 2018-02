Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Muncii, respinsa de plenul Camerei Deputatilor

Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri, relateaza News.ro.





Motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale", semnata de 62 de parlamentari PNL, a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor

Initiatorii motiunii spun ca Lia Olguta Vasilescu trebuie sa raspunda pentru esecurile inregistrate la legea salarizarii si ajustarea pensiilor si ca se impune demisia acesteia.

Potrivit textului motiunii, romanii au salarii mai mici sau, mai mult decat atat, trebuie sa aduca bani de acasa la sfarsitul unei luni de munca.

"Luni de zile ati mintit ca salariile nu vor scadea, ci vor creste, iar de aici inainte nimeni nu mai are incredere in dumneavoastra si in Guvernul din care faceti parte! Ati fost demascata de propria incompetenta si ati continuat cu sfidarea populatiei", ii transmit semnatarii Olgutei Vasilescu.

De asemenea, liberalii afirma ca sunt si romani carora salariile le-au crescut, dar aceia sunt parlamentarii si ministrii.

In timpul dezbaterilor, Olguta Vasilescu a sustinut, de la tribuna, ca, daca elimina invectivele si cifrele nereale din text, nu mai ramane nimic din motiune si a spus ca multe critici vizeaza de fapt Ministerul Finantelor, adaugand: "Ati cam gresit adrisantul!". Ea a mai sustinut ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani".

Opozitia a acuzat, in discursurile rostite, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate la guvernare au incercat sa diminueze inechitati.