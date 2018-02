Deputatul PSD Andreea Cosma a depus plangere penala pentru mesaje de amenintare pe care le-ar fi primit prin telefon

"Am plecat ieri de la doamna ministru de Interne Carmen Dan catre domnul chestor Catalin Ionita. Am stat de vorba cu dansul si astazi m-a indrumat sa vin la sediul IGPR, sa depun plangere si sa vada si fotografiile de pe telefon. Dansa (Carmen Dan - n.r.) m-a chemat in audienta, mi-a spus ca in acest caz competent este IGPR si sa depun plangere", a spus Andreea Cosma, la sediul IGPR.Ea sustine ca in ultima perioada a primit "cinci-sase" mesaje de amenintare si ca suspecteaza ca acestea ar fi fost trimise de fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti: "Dupa continutul mesajelor am suspiciunea ca e posibil sa fie de la procurorul Negulescu. Nu vreau sa il acuz de nimic, dar vreau ca Politia sa faca ce trebuie si sa se cerceteze care este sursa mesajelor¬.Andreea Cosma a mai spus ca in cursul acestei zile va mai depune o plangere si la Inspectia Judiciara, pentru "aspecte care au legatura cu procurorii Negulescu si Onea, care s-au cercetat unul pe altul intr-un dosar din 2017".