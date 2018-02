Scandalul gazelor romanesti vandute Ungariei: PMP vrea comisie de ancheta in Parlament

Citeste aici: Cum le vinde Viktor Orban ungurilor iluzia ca a rezolvat importul de gaze din Romania

Parlamentarii PMP cauta sprijin politc pentru acest demers in primul rand la cei de la USR, dar si la PNL si independenti. Solicitarea de infiintare ar putea fi depusa la conducerea Camerei Deputatilor saptamana viitoare.Infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara, potrivit regulamentului, se face la cererea a minimum 50 de deputaţi din cel puţin două grupuri parlamentare.PMP urmareste sa afle care a fost mandatul de negociere al Transgaz, de ce a fost scoasa Austria din schema - devenind BRU in loc de BRUA - si daca este vorba de un aranjament politic, potrivit surselor citate.HotNews.ro scria saptamana trecuta ca Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute premierul ungar Viktor Orban. La ce se refera Viktor Orban, premierul aflat in campanie electorala si care proclama sfarsitul dependentei de gazele rusesti? E vorba, de fapt, despre un acord privind utilizarea viitorului gazoduct BRUA, care nu garanteaza insa intreaga cantitate de 4 miliarde metri cubi de gaze va fi exportata in Ungaria. Odata ce Romania va fi legata de piata vest-europeana via Ungaria - Austria, gazele romanesti vor fi cumparate de consumatorul care va oferi cele mai bune conditii.Potrivit unor informatii oferite de Transgaz, la solicitarea HotNews.ro, a avut loc o prima runda de licitatie, incheiata cu succes, pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 3,73 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, pentru perioada 2022-2037. Inca 10% din capacitate ar urma sa fie oferite ulterior.Trebuie precizat ca licitatiile au fost organizate in perioada decembrie 2017-ianuarie 2018 de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) atat pe sensul de export, cat si pe cel de import.Orban a mai spus ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba.HotNews.ro a solicitat Transgaz, compania din Romania implicata in licitatie, sa precizeze care sunt companiile castigatoare, atat pentru rezervarea capacitatii de transport pe directia Romania- Ungaria, cat si pe directia Ungaria Romania. Transgaz sustine ca sunt informatii confidentiale. "Conform manualului procedurii de Sezon Deschis (n.red. licitatia), orice date, informatii sau notificari intocmite si transmise de catre Solicitanti si Ofertanti in contextul Procedurii de Sezon Deschis Angajant sunt considerate a fi confidentiale si vor fi utilizate exclusiv in procesul de evaluare din cadrul Procedurii de Sezon Deschis Angajant si nu vor fi divulgate nici unei terte parti fara consimtamantul scris al Solicitantului/Ofertantului relevant", a transmis Transgaz.