Tariceanu: Am cerut DNA procesele verbale de redare a interceptarilor mele din 2014 - am primit un raspuns ca nu exista; au existat alti beneficiari in afara de DNA in legatura cu aceste informatii?

"Nu numai in 2014 am avut telefonul sub ascultare, in perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, l-am avut pus sub ascultare si in 2012 cand au fost campaniile electorale si referendumul pentru suspendarea presedintelui de atunci. Si nu stiu daca nu am si astazi telefonul pus sub ascultare", a declarat Tariceanu.El spune ca DNA, la solicitarea lui, i-a comunicat ca nu exista procese verbale de redare."Am cerut, in urma comunicarii pe care mi-a facut-o DNA, ca am fost monitorizat cu atentie timp de patru luni in anul 2014, am cerut procesele verbale de redare a acestor convorbiri. Am primit comunicarea pe 18 ianuarie si am cerut imediat legal procele verbale de redare si am primit un raspuns de la DNA ca nu exista procese verbale de redare. Patru luni de zile am fost ascultat cu grija si nu numai ascultat ca mandatul initial prevedea si localizare si fotografiere ca in final sa nu existe procese verbale de redare", a explicat el.Tariceanu spune ca, prin acele interceptari, DNA nu a gasit "nimic relevant" in dosarul sau, iar, in conditiile in care in acea perioada era candidat la alegerile prezidentiale, se intreaba daca nu cumva altii au beneficiat de pe urma acelor interceptari."Ca sa va explic ce inseamna lucrul acesta, ca nu au gasit nimic relevant in legatura cu dosarul in care au facut cercetari in ceea ce ma priveste. Eu imi pun intrebarea in 2014 eram inscris in cursa electorala, eram candidat la alegerile prezdentiale, nu exista cumva riscul ca aceste informatii sa fi avut alti beneficiari, in afara de DNA care sa spunem era beneficiarul legal? Au existat alti beneficiari in afara de DNA in legatura cu aceste informatii pe care le-a obtinut SRI la vremea respectiva?", a mai spus preseditnele Senatului.