Dragnea, intrebat despre inflatie: "O sa trimit o scrisoare guvernatorului BNR si vreau niste raspunsuri" / Declaratia, la o zi dupa ce Teodorovici si Dancila au spus ca vor sa discute cu Isarescu

"E bine sa intrebati si BNR", a raspuns Dragnea, intrebat daca este ingrijorat despre faptul ca inflatia a inregistrat nivelul de 4,3% in ianuarie. "Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator cu niste puncte de vedere adunate de la mai multi specialisti si din partea mea. Si vreau sa primesc niste raspunsuri. Nu vreau sa discut acum pe genunchi pentru ca e un subiect foarte important. As vrea sa vad si care a fost implicarea BNR in asta pentru ca este o chestiune foarte serioasa" a spus Dragnea.Intrebat daca BNR este cea vinovata de inflatie, Dragnea a replicat: "Doamne fereste, nu, dar trebuie niste raspunsuri".Ministrul Finantelor Eugen Orlando Teodorovici a declarat luni ca este preocupat de inflatie si ca va avea o discutie pe aceasta tema cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.Separat, si premierul Viorica Dancila a declarat luni ca va avea o intalnire cu guvernatorul BNR pe aceasta tema.“Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti politica fiscala si bugetara este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Eu cred ca putem tine lucrurile sub control. Voi avea o discutie cu domnul guvernator”, a spus Dancila.