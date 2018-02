Attila Korodi: UDMR sustine constituirea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP

"Parlamentul are un rol important in democratie, acela de a avea capacitatea de a analiza, de a controla cand are prerogative, de a trage concluzii cand sunt situatii care creeaza anomalii in functionarea institutiilor statului, a institutiilor democratice. De aceea, a avea o comisie de ancheta nu este rau.Dar, dupa cum s-a demonstrat deja si in ultimul raport facut acum o saptamana-doua si in analiza facuta de acea comisie de ancheta, fara sa modificam prerogativele Parlamentului, cred ca nu vom putea intr-adevar sa facem acea activitate care realmente este in obligatia Parlamentului: analiza corecta, raspunsuri corecte si la obiect, control adevarat", a afirmat Attila Korodi, in plenul Parlamentului, la dezbaterea proiectului de hotarare de infiintare a Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP.El a subliniat ca "nu este rau" sa fie infiintata o astfel de comisie de ancheta."Noi vom sustine aceasta comisie de ancheta pentru ca nu este rau ca institutii care nu sunt foarte transparente, in cadrul mecanismelor clare, democratice, sa poate sa demonstreze ca isi desfasoara activitatea in mod corect. Aceasta comisie nu poate sa se substituie unor institutii de control de sensul instante, procuraturi, dar daca nu modificam regulamentul, legile care reglementeaza activitatea de control al Parlamentului, nu putem demonstra rolul pe care ar trebui noi realmente sa-l indeplini", a adaugat Attila Korodi.