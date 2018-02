Parlamentul a votat comisia de ancheta privind activitatea sefului SPP

Comisia va avea 7 membri PSD, 3 PNL, 1 USR, 1 UDMR, 1 ALDE, 1 PMP, 1 minoritati nationale.Cine va face parte din comisie:PSD: senatorii Ionel Daniel Butunoi si Marian Pavel si pe deputatii Marius Margarit, Eugen Neata, Alexandru Balanescu, Laura Moagher si Liviu Plesoianu.PNL: deputatii Victor Paul Dobre, Nicolae Neagu si senatorul Daniel Fenechiu.USR: deputatul Bogdan Rodeanu.UDMR: deputatul Apjok NorbertALDE: deputatul Ica Florica CalotaPMP: deputatul Adrian Todoran.Potrivit hotararii privind comisia, "refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentara de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloae de proba detinut, care sunt utile activitatii comisiei, poate fi considerat ca obstructionare sau impiedicare a aflarii adevarului si poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmarire penala."Ce obiective va avea comisia:a) Identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate, a regulamentelor militare, precum si modalitatea de comunicarea ordinelor de serviciu;b) determinarea implicarii directorului SPP, Pahontu Lucian-Silvan, in influentarea unor decizii politice sau in planul politic;c) verificarea unei eventuale modalitati de implicare a Serviciului in activitati care exced cadrului legal de functionare de catre directorul institutiei, domnul Pahontu Lucian-Silvan;d) verificarea rapoartelor de activitate ale Directorului SPP din ultimii 5 ani;e) identificarea protocoalelor incheiate cu alte institutii, a regulilor de relationare cu acestea precum si verificarea respectarii cadrului legal de actiuni prevazute in aceste colaborari;f) verificarea modului si a criteriilor in care au fost desemnati ofiterii de protectie a demnitarilor;g) identificarea numarului de mandate de supraveghere video/audio solicitateh) verificarea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 14 alin 1 lit b din Legea nr. 191/1998 de catre SPP, fara a isi depasi atributiile si competentele prevazute la art. 1 alin 1;i) identificarea numarului de mandate efectiv obtinute de la procuror in baza lit. e din aceeasi lege;j) determinarea numarului de acte de constatare intocmite, care au fost folosite ca mijloace de proba in cauze aflate in stadiul de cercetare penala sau in fata instantelor judecatoresti;k) verificarea procedurii activitatii proprii de aparare a secretului de stat si de prevenire a scurgerii de date sau de informatii;l) existenta unor verificari in ultimii 5 ani referitoare la achizitii publice si la fondul operativ, din partea Curtii de Conturi sau a altor institutii abilitate in domeniu, precum si aflarea rezultatelor acestora.m) aflarea numarului de sanctiuni aplicate ofiterilor de protectie a demnitarilor in ultimii 5 ani pentru nerespectarea ordinelor de zi pe unitate, a regulamentelor militare si a prevederilor Legii 191/1998.n) procedura intocmirii rapoartelor de catre ofiterii de protectie a demnitarilor, verificarea adresantilor, a modalitatii de valorificare a informatiilor obtinute, aflare in ce masura informatiile se refera si la activitatile din domeniul privat al demnitarilor si al familiilor acestora;o) verificarea modalitatii de gestionare a informatiilor mentionate in rapoartele ofiterilor de protectie a demnitarilor, care nu se incadreaza in obligatiile prevazute pentru elaborarea rapoartelor conform art. 14 al Legii 191/1998;p) verificarea oricaror alte aspecte specifice domeniului de activitate al SPP, in masura in care acestea rezulta din analizarea aspectelor semnalate la literele de la a)-o);q) verificarea oricaror altor aspecte care reies din derularea lucrarilor comisiei si care sunt relevante pentru indeplinire obiectivelor si scopului comisiei.