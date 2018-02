Proiectul lui Daniel Zamfir de plafonare a dobanzilor, raport favorabil in Senat: Dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: E o masura corecta plafonarea dobanzilor pentru creditele ipotecare?





Adrian Vasilescu, BNR: Ar fi dramatic ca bancile sa raspunda asa cum s-a raspuns de fiecare data in istorie si sa inceapa sa limiteze creditul. S-ar vedea imediat in nivelul de trai

"Plafonarea dobanzilor efective anuale, am stabilit si s-a votat ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Astazi dobanda BNR fiind de 2,25, asta inseamna ca dobanda maxima care poate fi perceputa pentru creditele ipotecare ajunge undeva la 5,4%", a afirmat marti senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre initiatorii propunerii legislative.El a precizat ca, "in ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum, nu poate depasi mai mult de 18%"."Am luat aici ca referinta dobanda maxima pe care statul roman o percepe. Ca sa eliminam orice fel de discutie care a existat si care va mai exista in spatiul public ca ar exista o limitare a dreptului agentilor economici intr-o piata libera, este o practica europeana. Sunt foarte multe tari din Europa care practica o limitare a dobanzilor. Am decis ca si noi, in Romania, sa intram in randul tarilor europene in ceea ce priveste creditarea. Am stabilit foarte clar ca DAE sa nu depaseasca respectivele plafoane. Am decis sa introducem acest amendament si sa plafonam DAE pentru ca, de cele mai multe ori, chiar daca am fi plafonat dobanda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a spetelor bancare, comisioane si asa mai departe, care sa fi ridicat DAE. Pe noi ne intereseaza ca cetatenii romani sa stie foarte clar cat vor plati dobanda. Ori, limitand DAE, stim foarte clar, de la bun inceput, cat va fi dobanda pe contract', a afirmat Zamfir.Senatorul PNL a mentionat ca limitarea de 18% vizeaza atat produsele bancare, cat si ale IFN."De obicei, IFN-urile dau credite de consum. Acolo am impus o dobanda maxima de 18%, iar la creditele ipotecare dobanda maxima este de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR", a punctat Zamfir, subliniind ca masura se va aplica noilor contracte.Raportul Comisiilor reunite de buget, economica si juridica va intra pentru dezbatere in plenul Senatului, ca prima camera sesizata.Proiectul este semnat de doar 11 parlamentari PNL si de multi parlamentari PSD si ALDE. Zamfir a fost amenintat cu excluderea din partid de catre Ludovic Orban ca urmare a acestei initiative.Intrebat la momentul depunerii daca e la curent cu noul proiect si cum il comenteaza, consilierul Guvernatorului BNR, dl. Adrian Vasilescu explica: "Niste masuri poarecum in acelasi sens au mai fost in Ungaria, bunaoara. Dar nu putem sa vorbim despre faptul ca aceste masuri sunt de sorginte europeana. In primul rand, lucrurile trebuie intelese asa: dobanzile sunt preturi pe piata banilor. Economia Romaniei este economie de piata potrivit Constitutia, iar in economia de piata preturile sunt libere. Nu vad cum o propunere legislativa poate excede Constitutiei. Problema este alta: sa vedem daca o asemenea masura vine intr-adevar in sprijinul consumatorilor de servicii financiare. M-as referi la doua exemple: unul e din America anilor 1970, cand Nixon a plafonat preturile. A fost o valvataie teribila in America iar voci din toata tara s-au ridicat impotriva acestei masuri. In final, Nixon a fost obligat sa renunte la ea, dupa ce a vazut consecintele: piata se golea de marfuri. Al doilea exemplu este Romania anilor 80. Cand Ceausesc a lovit in negustorii care exploatau popiorul, a introdus acele mercuriale. Pietele s-au golit intai de marfuri si apoi si de cumparatori. In general, in istorie, orice plafonare de preturi a fost urmata de golirea pietelor. Noi suntem acum intr-o situatie similara. La noi, intermedierea financiara e pe ultimul loc in Europa. Ar fi dramatic ca bancile sa raspunda asa cum s-a raspuns de fiecare data in istorie si sa inceapa sa limiteze creditul. S-ar vedea imediat in nivelul de trai", spune Vasilescu.