Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Liviu Dragnea in Comisia de Aparare din Camera Deputatilor cu privire la acuzatiile aduse SPP

Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii PNL si USR au votat "pentru".Si Comisia de aparare din Senat a respins pe 13 februarie propunerea ca Liviu Dragnea sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP.Infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa, marti, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, iar potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte PNL si un secretar de la ALDE.Plenul reunit este programat de la ora 14.00."Se constituie Comisia parlamentara de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza, domnul Pahontu Lucian-Silvan si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced cadrului legal de functionare", este hotararea care va fi spusa votului.