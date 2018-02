​VIDEO Circ in comisia juridica: Nicolicea i-a taiat microfonul lui Stelian Ion - "O sa propun sanctionarea. Dati cu boxa!"

Mai jos puteti urmari transmisiunea video a sedintei (min 16):



Deputatul USR ceruse ca un proiect al UDMR privind masurile privative de libertate care vizeaza, printre altele, modificari la Codul penal si de procedura penala, care se afla pe ordinea de zi, sa fie trimis la comisia speciala a lui Florin Iordache si continua sa isi exprime punctul de vedere cu privire la proiect cand Nicolicea l-a atentionat ca nu vorbeste pe subiect, apoi i-a taiat microfonul: "divagati de la subiect"."Deja divagati si v-am avertizat. Va rog frumos sa va comportati civilizat! Nu sunteti la subiect. Stiti ceva? Aduceti boxa", i-a reprosat Nicolicea.Stelian Ion a replicat ca exagereaza si ca nu poate sa stabileasca deputatul PSD ce ar trebui sa spuna. "Abuzati de functia de presedinte. Exagerati foarte mult. Alt refren in afara de boxa mai aveti?" i-a mai spus deputatul USR."Da, o sa propun sanctionarea", a spus Nicolicea. "Extraordinar, ati mai propus o data!" i-a raspuns deputatul USR."Lumea cred ca se lamureste ca aveti o atitudine abuziva" a completat Stelian Ion.Discutiile dintre cei doi au continuat, Nicolicea taiandu-i microfonul de mai multe ori cand Ion incerca sa vorbeasca."Dumneavoastra va comportati ca in strada. Dati cu boxa", a mai afirmat Nicolicea.Deputatul PNL Ioan Cupsa a intervenit ulterior sa spuna ca in comisia juridica nu ar trebui sa aiba loc astfel de dialoguri.Proiectul de lege al UDMR, adoptat tacit de Senat, a fost amanat, convenindu-se ca aspectele ce tin de cele doua coduri sa intre in discutia comisiei speciale condusa de Florin Iordache.O alta modificare substantiala se refera la judecarea cererii de liberare conditionata. In prezent, pentru ca un detinut sa poate fi liberat conditionat, cererea trebuie aprobata de o instanta, care nu are un termen de judecata. Potrivit noilor reguli, decizia este luata de la instanta si mutata la judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, in termen de trei zile de la formularea cererii de catre detinut.Sorin Dumitrascu, expert in problemele penitenciarelor si fost director ANP, a declarat pentru HotNews.ro in primvara anului trecut, la momentul depunerii proiectului in parlament, ca mutarea deciziei de la instante la un singur om (judecatorul de supraveghere) este o schimbare de legislatie riscanta.“Problema ar fi ca interventiile si presiunile sunt infinit mai usoare”, explica Dumitrascu. In opinia lui, si impunerea unui termen de trei zile pentru pronuntarea unei decizii este “absolut nerealista”. “Liberarea conditionata nu este un drept al detinutului. De acord ca e bine sa ii scoatem din penitenciare pe cei care dau dovezi ca se schimba, dar nu e in ordine ca sa se ajunga la idea ca liberarea conditionata ar fi un drept”, afirma fostul sef ANP.Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii. Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacăArticolul 100a) cel condamnat a executat cel puţin, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;Articolul 100a) cel condamnat a executatdin durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani.(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivăîn cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţinîn cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. b) – d).(2) In cazul condamnatului care a implinit varsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionata, dupa executarea efectiva a, in cazul inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau cel putin jumatate din durata pedepsei, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. b) – d).(3) In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazuta in alin. (1) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva acand aceata nu depaseste 10 ani, si a cel putin jumatate, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.(3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă acând aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.(4) In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. (2) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin o patrime din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin o treime, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani”.(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsaeste mai mare de 10 ani.Art. 587 - Liberarea conditionata(1) Liberarea conditionata se dispune, la cererea sau la propunerea facuta potrivit dispozitiilor legii privind executarea pedepselor,se afla locul de detinere.(2) Cand instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, prin hotararea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita. Termenul nu poate fi mai mare de un an si curge de la ramanerea definitiva a hotararii.(3) Hotararea judecatoriei poate fi atacata cu contestatie la tribunalul in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, in termen de 3 zile de la comunicare. Contestatia formulata de procuror este suspensiva de executare.Art 581 – Liberarea conditionata(1) Liberarea conditionata se dispuneprin incheiere, la propunerea comisiei pentru liberare conditionata,potrivit dispozitiilor legii privind executarea pedepselor, in termen de(2) Cand judecatorul de supraveghere a privarii de libertate constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, prin incheierea de respingere fixeaza termenul la expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita. Termenul nu poate fi mai mare de 1 an si curge de la data ramanerii definitive a respingerii liberarii conditionate.(3) Incheierea de respingere a liberarii conditionate poate fi atacata cu contestatie la judecatoria in circumscriptia careia se afla penitenciarul de catre persoana condamnata in termen de 5 zile de la comunicare. In vederea solutionarii contestatiei privind respingerea liberarii conditionate instanta de judecata poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate sau poate solicita copii ale actelor si documentelor din acesta.Proiectul de lege initiati de parlamentarii UDMR mai prevede si alte modificari la Codul de Procedura Penala:"In cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate sau inventii si inovatii brevetate, se considera 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare stiintifica sau inventie si inovatie brevetate."Proiectul se refera si la scaderea pedepselor in functie de zilele de munca prestate, prevedere deja modificata si aflata in vigoare de Legea privind executarea pedepselor - recursul compensatoriu, care a dus la eliberarea unui numar foarte mare de detinuti in ultimele doua saptamani. ( Vezi aici cati detinuti au iesit in prima zi de aplicarea acelei legi Se modifica astfel art. 96 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor:"In cazul in care se presteaza o munca remunerata, se considera 4 zile executate pentru 3 zile de munca;In cazul in care se presteaza o munca neremunerata, se considera 3 zile executate pentru 2 zile de munca.In cazul in care munca este prestata pe timpul noptii, se considera 2 zile executate pentru o noapte de munca."