Camera Deputatilor dezbate motiunea simpla a PNL impotriva ministrului Muncii. Olguta Vasilescu: Ati cam gresit adrisantul!

Dezbaterea a inceput cu citirea textului motiunii, potrivit caruia romanii au salarii mai mici sau, mai mult decat atat, trebuie sa aduca bani de acasa la sfarsitul unei luni de munca."Luni de zile ati mintit ca salariile nu vor scadea, ci vor creste, iar de aici inainte nimeni nu mai are incredere in dumneavoastra si in Guvernul din care faceti parte! Ati fost demascata de propria incompetenta si ati continuat cu sfidarea populatiei", i-au spus liberalii Olgutei Vasilescu.De asemenea, liberalii afirma ca sunt si romani carora salariile le-au crescut, dar aceia sunt parlamentarii si ministrii."Ati anuntat cresteri, insa nu ati spus ca va creste numarul romanilor cu salarii mai mici! Sunt si salarii care au crescut! Cele ale parlamentarilor si ale ministrilor! Explicati, doamna ministru, cum v-a scazut salariul, pentru ca asa ati afirmat, in conditiile in care luati cu 1.000 de lei mai mult? Avem speranta, stimati colegi, ca nu veti vota astazi gandindu-va la propriul buzunar, ci la cetatenii din circumscriptia electorala din care proveniti dumneavoastra. Trebuie sa votati luand in calcul efectele mandatului doamnei Olguta Vasilescu asupra oamenilor de rand", se mai arata in textul motiunii.PNL ii cere ministrului Muncii sa renunte sa enumere cifre si procente fara "noima". "Doamna ministru, o sa vina si randul dumneavoastra sa va spuneti punctul de vedere la tribuna Parlamentului. Un sfat: renuntati sa enumerati cifre si procente fara noima, dand impresia unui ministru eficient. Explicati-le celor peste doua milioane de romani, care au primit mai putini bani pe luna ianuarie, cum se face ca initiativele dumneavoastra au efecte bune pe hartie, dar nu se simt in buzunarul lor", se mai arata in text.Olguta Vasilescu le-a raspuns liberalilor de la tribuna Camerei Deputatilor, afirmand ca, din textul motiunii, intelege ca unul dintre lucrurile care i se reproseaza este ca foloseste in exprimarea publica cifre si procente."Daca dau la o parte din aceasta motiune invectivele si ciferele nereale, nu mai ramane nimic", a spus ministrul Muncii, precizand ca s-ar fi asteptat ca PNL sa vina cu solutii.Vasilescu a spus insa ca va raspunde criticilor din motiune, inclusiv celor care privesc Ministerul Finantelor, adaugand: "Asi cam gresit adrisantul!".Ea a catalogat drept "aberanta" cifra privind salariile care ar fi scazut cuprinsa in textul motiunii."Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a 2 milioane de romani. Este o cifra aberanta", a afirmat ministrul.Olguta Vasilescu a declarat ca legea salarizarii unitare nu este perfecta, dar are rolul de a stabili principii corecte, respectiv un raport de 1 la 12 intre cel mai mic si cel mai mare salariu, precum si salarii egale pentru munca egala.Ea a sustinut ca doar 3% dintre bugetari au salarii reduse si ca, in schimb, mai ales in partea de jos a piramidei, salariile se vor dubla pana in anul 2022.Motiunea simpla va fi votata miercuri.