UPDATE Cristian Petcu, acuzat de plagiat, nominalizat de PNL in cadrul Consiliului de Administratie al TVR

Romania Libera scria in urma cu patru ani ca fostul secretar de stat din Ministerul Culturii, Cristian Petcu, a obtinut doua titluri de doctor in doua domenii diferite, istorie si teologie, folosindu-se de doua teze care contineau intr-o proportie covarsitoare acelasi text. RL a dezvaluit ca fostul demnitar a preluat fragmente din autori deja publicati, fara sa foloseasca ghilimelele, lasand impresia ca formularile ii apartin. Peste toate acestea, in teza de doctorat in teologie, Cristian Petcu face trimiteri la bucati din teza sa in istorie, dar care apartin, de fapt, altor autori. Din compararea celor doua reiese faptul ca cel putin 35 de pagini absolut identice au fost folosite in ambele lucrari.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni ca aceste propuneri respecta criteriile interne de integritate.Orban a afirmat ca in cazul lui Cristian Petcu exista o polemica si nu o decizie legata de un eventual plagiat."Aceste acuzatii sunt in spatiul public lansate de unii si de altii, care nu au fost demonstrate pana acum. Eu nu pot prin Codul de integritate sa sustin un om impotriva caruia exista un verdict de plagiat. Nu este cazul in situatia de astazi. Noi judecam dupa deciziile forurilor competente, iar in cazul in speta asa a fost votul. Au fost 30 de candidati pentru Consiliul de Administratie al Televiziunii, 14 candidati pentru CNA si 15 candidati pentru Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, membri PNL care respecta criteriile de integritate", a declarat Orban, la Parlament, potrivit Agerpres.Petcu a fost numit secretar de stat in Ministerul Culturii in 2013 si provine de la PNL Dambovita. A ocupat de asemenea functia de director in cadrul ICR.Pentru celalalt loc in CA a fost votat Liviu Bratescu, care conduce comisia de cultura interna a PNL.Membrii supleanti propusi de PNL sunt Cristina Pocora si Radu Carp.La CNA au fost votati Alexandru Kocsis, pentru mandatul plin, si Oana Dinca, membru supleant.