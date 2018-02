Ponta: Eu am stiut ca in dosarele mele de la Ploiesti sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez

Fostul premier Victor Ponta a spus, duminica, la Antena 3 ca stia de faptul ca se falsificau probe la DNA Ploiesti, iar "prin inregistrarile facute de Vlad Cosma s-a aratat adevarul". Victor Ponta a mai spus ca situatia de la DNA Ploiesti nu este una singulara si ca are cunostinta de cel putin trei astfel de cazuri.

"Eu am stiut ca in dosarele mele de la Ploiesti sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez acest lucru, iar prin inregistrarile facute de Vlad Cosma s-a aratat adevarul. Al doilea lucru, mai important si mai grav este faptul ca s-a dovedit ca oricat de mari sunt dovezile, nu se intampla nimic. Eu ma asteptam ca joi sa se gaseasca o solutie pentru reformarea acestui sistem, atunci cand s-a intalnit Dragnea si Iohannis", a declarat Ponta pentru Antena3.

Victor Ponta a mai spus ca situatia de la DNA Ploiesti nu este una singulara si ca are cunostinta de cel putin trei astfel de cazuri.





"Da. Am trei cazuri despre care am convingerea absoluta ca s-au fabricat probe si s-au facut acuzatii neadevarate. Si anume ma refer la cazul sefului Antifrauda, un om care a condus Serviciul Antifraudaa si a adus doua miliarde in plus si la DNA Ploiesti i s-a facut o inscenare. Al doilea caz pe care il stiu este al domnului Rusanu. Iar al treilea caz, Gelu Diaconu. I s-a facut dosar ca sa plece din functie", a mai spus Ponta.





Acesta si-a motivat si declaratia in care a spus ca "Dragnea este prost", spunand ca in loc "sa guverneze tara, sa se lupte cu opozitia, cu cei care i-au facut dosare", se lupta cu el.