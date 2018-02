Eugen Tomac ii solicita lui Liviu Dragnea urgentarea trimiterii in Camera Deputatilor a proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, trecut de Senat: "Proiectul da mai multa forta democratiei din Romania"

Deputatul PMP, Eugen Tomac, solicita, presedintelui Camerei Deputatilor PSD, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook, "urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor" a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, adoptat de Senat in 2016. Acesta le mai cere "reprezentantilor puterii" sa nu fie "lacomi" si sa voteze proiectul de lege al PMP, pentru a da "mai multa forta democratiei din Romania".

Liderul Grupului parlamentar al Partidului Miscarea Populara din Camera Deputatilor mai subliniaza ca PMP cere PSD "sa sustina demersul nostru legislativ al carui rezultat ar fi acela de crestere a legitimitatii primarilor, in sensul consolidarii actului de guvernare locala".

Ce scrie deputatul PMP in scrisoare:

In atentia dlui Liviu Dragnea, Presedintele Camerei Deputatilor si presedinte al principalului partid de guvernamant, PSD

Ne adresam pe aceasta cale dumneavoastra pentru a va solicita urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a unui proiect de lege initat de Partidul Miscarea Populara, extrem de important pentru consolidarea democratiei in Romania. Este vorba de proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, depus in forul legislativ de parlamentarii PMP in 2015 si adoptat de Senat in 2016. In acelasi timp, cerem PSD sa sustina demersul nostru legislativ al carui rezultat ar fi acela de crestere a legitimitatii primarilor, in sensul consolidarii actului de guvernare locala.

Propunerea legislativa a PMP se refera la organizarea unui al doilea tur de scrutin intre candidatii plasati pe primele doua locuri la primul tur al alegerilor pentru functia de primar, in situatia in care niciun candidat nu a obtinut cel putin jumatate plus unu din voturile valabil exprimate. In calitate de initiatori ai actului normativ, apreciem ca prezentul sistem electoral, prin care primarii sunt alesi intr-un singur tur, reduce foarte mult caracterul reprezentativ al rezultatului electoral. Situatia este si mai problematica in cazul unui nivel ridicat de absenteism, care fragilizeaza actul de reprezentare. Un alt dezechilibru democratic pe care situatia actuala o genereaza consta in faptul ca alegerea primarilor intr-un singur tur recompenseaza partidele mari si penalizeaza partidele mai mici, cu un scor mai mic la nivel national.





Chiar daca PSD ar fi inclinat sa isi pastreze avantajele create de pozitia sa dominanta, asa cum rezulta din pozitia exprimata de reprezentantii principalului partid de guvernamant in comisiile de specialitate din Camera Deputatilor, care au avizat negativ proiectul PMP, calitatea democratiei trebuie pusa deasupra intereselor de moment ale unuia sau altuia dintre partide. Interesul nostru comun trebuie sa fie acela al intensificarii legaturilor dintre cetateni si alesi, nu de indepartare a politicii de oameni si de erodare a increderii acestora fata de institutiile democratice.





Intelepciunea populara romaneasca spune ca lacomia este o boala rea si pagubitoare. Va solicitam, domnule Dragnea si stimati reprezentanti ai puterii, sa nu fiti, de aceasta data, lacomi si sa votati proiectul de lege al PMP privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, proiect care da mai multa forta democratiei din Romania!





Deputat Eugen Tomac





Liderul Grupului parlamentar al Partidului Miscarea Populara din Camera Deputatilor