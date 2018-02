Omul de afaceri Florian Walter: Crin Antonescu, santajat pentru a nu candida la prezidentiale in 2014. / Crin Antonescu: O aberatie. Dezmint inca o data ca vreodata as fi fost santajat

Florian Walter este actionar majoritar al Romprest si fost patron la Universitatea Cluj.Potrivit stenogramelor depuse la dosarul de la DNA, Walter i-ar fi spus procurorului Mihaiela Moraru Iorga ca santajul este motivul pentru care fostul presedinte al PNL nu ar mai fi candidat la presedintie, in 2014. Florian Walter ar fi vorbit cu procurorul Mihaiela Iorga Moraru despre mai multi politicieni care ar fi fost santajati: "Ce santaje... prin strainatate, prin Romania, peste tot, doi ani de zile. (...)Doi ani de zile te investesc niste oameni sa-ti urmareasca peste tot orice miscare si am inteles ca si lovitura data catre...la Crin Antonescu, ca n-a mai candidat la presedintie tot d-aicea s-a..., tot dintr-un santaj din asta mare de la Bruxelles."Contactat de Realitatea Tv, Crin Antonescu spune ca nu a fost santajat niciodata: "Dezmint inca o data ca vreodata in viata mea as fi fost santajat. Reamintesc ca eu nu m-am retras din cursa prezidentiala si nici nu am apucat sa ma inscriu, pentru ca in cadrul unui vot in PNL cel desemnat sa candideze a fost Klaus Iohannis... este o aberatie a carei explicatie nu o am si nici nu ma intereseaza."In 2014, Crin Anonescu s-a retras de la sefia PNL din cauza scorului slab obtinut de partid in alegerile europarlamentare. Dupa ce a facut pasul in spate, Klaus Iohannis a fost desemnat candidatul PNL la prezidentiale.In primavara anului 2016, Florian Walter a fost arestat in Emiratele Arabe Unite, la solicitarea autoritatilor romane, si apoi extradat in Romania, pentru a putea fi cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.In noiembrie 2016, Florian Walter a fost trimis in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat si delapidare, cu consecinte deosebit de grave.Florian Walter este, de asemenea, cercetat sub control judiciar pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si instigare la infractiunea de spalare a banilor.