​PSD Bacau, prima organizatie care isi declara sprijinul neconditionat pentru Liviu Dragnea la congresul din martie

Comitetul Executiv Judetean al PSD Bacau va merge, la Congresul din martie a social-democratilor, pe mana lui Liviu Dragnea. E raspunsul, categoric, oferit, astazi, de senatorul Dragos Benea, presedintele PSD Bacau, care are cateva argumente: “Este firesc sa il sustinem pe Liviu Dragnea, in mandatul caruia s-au obtinut cele mai bune rezultate electorale. Pe de alta parte, niciodata organizatia din Bacau nu a fost mai sprijinita si mai pusa in valoare ca acum. De exemplu, toti parlamentarii nostrii sunt bacauani get-beget, nu ni s a impus niciun “strain” de la centru”. In acest moment, in cabinetul Dancila, sunt doi ministri din judetul Bacau: Lucian Sova (PSD) la Transporturi si Viorel Ilie (ALDE) la Relatia cu Parlamentul".Mai mult, Dragnea va primi si sprijinul lui Gabriel Vlase, vicepresedintele Camerei Deputatilor, care a s-a abtinut la ultimul CEX de demitere a fostului prim-ministru Mihai Tudose. Intrebat daca il va sustine pe Dragnea si daca este unitate in organizatie pentru sustinerea lui presedintelui PSD, Gabriel Vlase a raspuns, in stilul sau caracteristic, arogant: “La toate intrebarile Da”.Senatorul Dragos Benea, un obisnuit al relatiilor de culise, si-a manifestat, din nou, transant – chiar in fata ministrului transporturilor – optiunea pentru autostrada Brasov-Bacau – Iasi ca fiind “cea mai logica si sustenabila optiune. Autostrada Tg Mures-Iasi este o utopie”.