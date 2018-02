Ovidiu Raetchi: PSD trebuie sa inteleaga ca semnalele din UE privind sanctionarea Romaniei sunt tot mai grave. Nu pot risca destinul tarii pentru dosarele lui Dragnea!

"Semnalele pe care le primim de la nivel european in ultima vreme sunt alarmante. Si tot mai numeroase. Faptul ca presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag cere Comisiei Europene sa nu ridice MCV si sa declanseze procedura de activare a Articolului 7 in cazul Romaniei - suspendarea dreptului de vot in Consiliul UE pentru un stat membru - daca vor continua atacurile asupra justitiei este deosebit de grav. Nu sunt amenintari lipsite de continut, nu e o joaca, Polonia a pierdut mult insistand in aceeasi directie, iar explicatiile PSD privind 'dezinformarea' oficialilor europeni suna tot mai ridicol: chiar toata lumea e dezinformata?!", afirma Raetchi, intr-un comunicat citat de News.ro.Deputatul PNL aminteste ca, recent, chiar eurodeputata Ana Gomes, colega de grup socialist cu Liviu Dragnea - "perfect informata asadar de colegii sai din PSD" - declara ca: "Acuzatiile facute de OLAF la adresa domnului Liviu Dragnea si a complicilor sai nu pot fi trecute cu vederea, nu pot fi aruncate sub pres, trebuie sa fie analizate si sa primeasca un raspuns. Iar primul pas pentru ca investigatia sa aiba loc este ca acesti oameni sa se retraga din posturile pe care le ocupa, asa cum au cerut si cetatenii care au iesit in strada. Sunt convinsa ca mai multa lume din familia mea politica are aceeasi parere si sustine lupta anticoruptie, transparenta si asumarea raspunderii de catre guvern."Ovidiu Raetchi aminteste ca, la inceputul lunii mai, se asteapta ca Uniunea Europeana sa ia o decizie in ceea ce priveste conditionarea acordarii fondurilor europene de statul de drept, una din principalele tari vizate fiind Romania."Avertismentele vin dupa un an in care justitia a trecut prin momente foarte grele. Mi se pare incredibil ca nimeni din PSD nu intelege ca toate aceste semnale care vin dinspre Europa, dar si dinspre partenerul strategic american, sunt serioase si pot produce efecte grave asupra Romaniei. Partenerii nostri externi nu pot fi repeziti cu clisee de tip 'Binomul' si 'Statul Paralel', pozitiile lor vin in afara jocului politic si masoara obiectiv riscul razboiului PSD cu Justitia. Nu se poate ca PSD sa sacrifice destinul european al Romaniei pentru cateva dosare ale lui Liviu Dragnea. Trebuie sa existe o limita a minimei responsabilitati", incheie liberalul.