Plesoianu spune ca participa la un protest, in fata Palatului Cotroceni, impotriva "portocalelor" toxice de Ploiesti

Liviu Plesoianu a spus, la Antena 3, ca participa, sambata, la un protest in fata Palatului Cotroceni, unde vrea sa traga un "semnal de alarma" fata de cat de toxice sunt "portocalele de Ploiesti", referindu-se astfel la procurorul Mircea Negulescu, dar si la Lucian Onea, impotriva carora fostul deputat Vlad Cosma a depus o plangere penala, acuzandu-i de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat.





Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a catalogat atacurile sustinute lansate de duminica seara incoace la adresa procurorilor drept "un festival disperat al inculpatilor".

Liviu Plesoianu spune ca la protest vor participa oameni simpli si ca nu ii este teama nici de presedintele Iohannis, nici de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

"Nu tebuie sa ne fie teama cand ne consideram batjocoriti, calcati in picioare, chiar si de catre presedintele Romaniei", a spus Plesoianu, suparat ca Iohannis a declarat ca "niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea sa. Aceasta incercare este una jalnica si neconvingatoare".

"Nu imi este frica", a adaugat Plesoianu care a subliniat ca nu crede ca la aproape 30 de ani de la Revolutie "ar trebui sa ajungem sa ne fie frica de doamna Kovesi, Iohannis".

"Eu merg acolo pe 'persoana fizica', ca sa spun asa, pentru ca acum doua zile am constat ca intr-un mod foarte bizar singurul loc din aceasta tara unde nu s-a aflat cat de toxice sunt 'portocalele de Ploiesti', cat de daunatoare sanatatii democratiei noatre sunt 'portocalele de Ploiesti', este dealul Cotroceni. E foarte bizar acest lucru, pentru ca in rest in toata tara s-a aflat", a spus Liviu Plesoianu, la Antena 3, referitor la procurorul DNA Ploiesti Mircea Negulescu.



Un miting a fost anuntat la Palatul Cotroceni din Bucuresti, organizat de Initiativa Civica 3.0 a fostului ofiter SRI Daniel Dragomir.