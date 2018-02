Carmen Dan: 18 politisti, dintre care 10 cu functii de conducere, cercetati in cazul politistului pedofil

Intre politistii cercetati disciplinar se afla si adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, Marius Voicu, a precizat ministrul Carmen Dan, intr-o emisiune la Antena 3."Eu imi doresc foarte mult, acum, dupa ce am finalizat aceasta verificare, este important pentru mine ca ministru ca am ajuns in situatia in care sa avem aceasta radiografie exacta, pentru ca aceasta verificare prin Corpul de control a avut in vedere respectarea sau nerespectarea procedurilor administrative, a celor de raportare, de analiza, pentru ca am constatat si alte lucruri. Urmeaza acum sa cercetam in procedura disciplinara pe toti cei care au fost implicati ca fiind responsabili. Nu stabilesc si nu stabileste acest raport vinovatii acum, ci doar evidentiaza niste fapte", a spus ministrul de Interne, la Antena 3.Ea a precizat ca "domnul Voicu este adjunct al inspectorului general al Politiei Romane, propus si deja intr-o cercetare disciplinara, iar prin acest raport al Corpului de control se mai propune inca o verificare disciplinara in ceea ce-l priveste", in conformitate cu statutul politistilor."Cred ca este bine sa fac unele precizari. Va amintiti ca in saptamana aceea foarte grea, eu am iesit public si am solicitat premierului sa dispuna prin decizie incetarea numirii in ceea ce-l priveste pe inspectorul general Despescu. Masura administrativa care avea, in principal, in vedere calitatea de demnitar, pentru ca inspectorul general al Politiei Romane are rang de secretar de stat. Vorbeam de o situatie in care, din punctul meu de vedere, se impunea aceasta masura luand in calcul doar componenta de management. Cunoasteti urmarea. (...) Domnul Voicu nu este in aceeasi situatie, nu are calitatea de demnitar, adica nu beneficiaza doar de beneficiile acestei functii si in mod normal ar trebui sa-si asume si responsabilitatile, motiv pentru care eu trebuie sa tin cont de prevederile legale. Este politist, se supune acestui statut, iar acest statut reglementeaza foarte clar care este procedura prin care se verifica aspecte care tin de neindeplinirea unor atributii de serviciu", a explicat Carmen Dan.Totodata, ministrul Carmen Dan a aratat ca fostul sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu, este pus la dispozitie si face obiectul unei cercetari disciplinare."Este la dispozitie. Este, conform legii, un termen de sase luni in care trebuie sa fie identificata o functie pe care trebuie sa o ocupe. O functie, care spune legea, trebuie sa fie corespunzatoare coeficientului de incadrare", a precizat ministrul de Interne.