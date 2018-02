Carmen Dan, despre cererea de incetare a detasarii politistilor din inregistrarile DNA Ploiesti: Astept un raspuns

"A mai fost o situatie destul de recenta in care tot asa au aparut pe piata niste inregistrari, in care era implicata si o politista detasata la DNA. Eu imi amintesc ca in foarte scurt timp, o zi sau doua, a incetat detasarea acelei politiste care a revenit la Ministerul de Interne. In aceeasi logica, mi s-a parut firesc sa solicit, pentru ca prevederile legale nu ii permit angajatorului de drept, sa dispuna asupra incetarii detasarii. Am solicitat procurorului sef al DNA sa initieze demersurile in ceea ce priveste revocarea, pentru ca textul de lege asa spune, este competenta procurorului sef DNA, care prin ordin motivat dispune revocarea. Mi s-a parut cu atat mai mult necesar sa am aceasta atitudine cu cat ne amintim ca foarte recent Inspectia Judiciara a inceput o cercetare in ceea ce-i priveste pe procurori. Oare nu era firesc sa gandim la fel si in cazul politistilor? (...) Acum astept un raspuns, probabil se analizeaza institutional, inca nu am primit un raspuns", a declarat Carmen Dan, intr-o emisiune la Antena 3.Ministrul de Interne a precizat ca in cursul anului trecut s-a incetat detasarea la DNA pentru un numar de 12 politisti, toate fiind facute la solicitarea acestora."Anul trecut au fost 12 incetari ale detasarii pentru politisti de la DNA. In toate aceste detasari a existat ca motivare pentru incetarea detasarii cererile politistilor. Acest lucru nu s-a spus niciodata public. (...) Ordinul de revocare in toate cele 12 cazuri a fost motivat de cererea, care evident este in nume personal, a politistilor", a afirmat Carmen Dan.Potrivit unui comunicat al MAI, cei doi politisti sunt comisarul-sef de politie Mihai Iordache si comisarul-sef de politie Gabriela Florea."Potrivit OUG 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, revocarea din functie, inaintea implinirii termenului de detasare, a politistilor de politie judiciara detasati la DNA se face prin ordin motivat al procurorului-sef. Solicitarea a fost facuta in cursul zilei de marti, 13 februarie 2018", arata sursa citata