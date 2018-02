Iordache, despre raportul privind activitatea DNA: Parlamentul nu poate interveni in revocarea cuiva

Intrebat de jurnalisti care ar putea fi motivul pentru care ministrul Justitiei va prezenta un raport in Parlament privind activitatea DNA si daca acest demers s-ar putea constitui intr-o incercare de "a arunca in spatele" Parlamentului revocarea procurorului-sef al DNA, Florin Iordache a raspuns ca ministrul Justitiei "nu are cum sa arunce asa cum s-a intamplat la legile Justitiei"."Procedural si legal nu are cum sa arunce asa cum s-a intamplat la legile Justitiei, pentru ca daca va uitati in Legea 304, dumnealui (ministrul Tudorel Toader - n.r.) poate sa prezinte un raport. Acel raport nici nu se voteaza, nici nu se adopta, exact cum prezinta CSM-ul un raport, la fel va prezenta dumnealui un raport. Daca discutam de o decizie de revocare este un act unilateral al ministrului, deci nu poate interveni in aceasta procedura de revocare Parlamentul, pentru ca nu-i permite legea. Daca dumnealui va avea - astept si eu sa vina cu aceasta evaluare, joi - singurul pas procedural este acela de a solicita revocarea, avizul CSM si presedintelui. (...) Putem astepta joi sa vedem ce opinie are. A mai anuntat in decembrie. Repet, procedural, legal, trebuie sa ne prezinte opinia ministrului Justitiei. Nu poate interveni Parlamentul - Parlamentul poate modifica niste legi, poate in acelasi timp sa intervina in aceasta procedura cu schimbarea legilor s.a.m.d. - dar in procedura de revocare a cuiva, potrivit Legii 304, este apanajul numai al ministrului. Gradul de asteptare, intr-adevar, este foarte mare. Si eu astept sa vedem ce ne va spune ministrul Toader, joi", a declarat parlamentarul Florin Iordache, fost ministru al Justitiei.Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat in aceeasi conferinta de presa ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar trebui sa demisioneze dupa ceea "ce s-a prezentat in media in ultima perioada". Stanescu a adaugat ca presedintele Klaus Iohannis a spus ca este "foarte multumit" de modul cum functioneaza DNA si "probabil poti sa ceri, dar revocarea este atributul domnului presedinte"