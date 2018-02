Liviu Dragnea: Doamna prim ministru i-a spus presedintelui ca este preocupata de situatia din ultimele zile si i-a cerut ministrului Justitiei ca intr-un interval de cateva zile sa ia o decizie

Am avut o discutie cu presedintele dupa depunerea juramantului de catre noul Guvern. I-am solicitat atunci presedintelui sa aiba o pozitie la Bruxelles in legatura cu ceea ce se intampla in tara, pentru ca urma sa plece la Bruxelles. Am vazut ca a avut o pozitie corecta.Am stabilit ca, dupa ce Guvernul se aseaza, sa avem o intalnire in 3, si cu doamna Dancila.Calendarul de actiuni pentru preluare presedintiei Consiliului European de catre Romania.Centenarul - s-a stabilit ca la jumatatea lunii martie, Guvernul sa prezinte un program pentru centenar.Am discutat despre stadiul absorbtiei fondurilor europene, si cu bune, si cu rele.Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important in ultimele zile. A spus ca este preocupata si i-a cerut ministrului Justitiei ca intr-un interval rezonabil, de cateva zile, sa ia o decizie, oricare ar fi ea.Eu niciodata nu am fost de acord cu aceasta abordare, nici din partea presedintelui, nici din partea altora. Dupa ce se va termina, intr-un fel sau altul - vreau sa fie o abordare strict institutionala - dar dupa ce se va termina o sa spun punctul meu de vedere. Nu vreau sa influentez. Am un punct de vedere foarte bine conturat.