Proiect de lege PSD: Avocatul Poporului primeste privilegii suplimentare: pensia speciala se poate cumula cu salariul

Proiectul pastreaza prevederile din lege potrivit carora functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang si salarizare cu functia de ministru, iar cea de adjunct, cu functia de secretar de stat.Initiativa prevede modificarea art 9 din lege, alin 4, care in prezent prevede astfel:(4) Avocatul Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala, la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior stabilite, beneficiaza de pensie calculata similar cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale.care se transforma in:"Avocatul Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala, la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate, beneficiaza de pensie calculata in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale, potrivit art.71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organziarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile ulterioare. Pensia de serviciu astfel stabilita poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs de exercitare."Daca presedintele Klaus Iohannis va promulga legea prin care judecatorilor CCR le va fi sporita imunitatea, suma la care ne raportam ar putea creste. Asadar, Avocatul Poporului ar urma sa aiba dreptul la aceasta pensie speciala care poate fi cumulata cu indemnizatia pe care o primeste , adica 15.525 de lei, potrivit declaratiilor publice, mai scrie Adevarul."Adjunctii Avocatului Poporului, precum si persoanele care au indeplinit functia de adjunct al Avocatului Poporului beneficiaza, la implinirea varstei standar de pensionare, de pensie de serviciu in cuantum de 80% din indemnizatia bruta avuta in ultima luna de activitate. Pensia de serviciu poate fi acordata anticipat adjunctilor Avocatului Poporului, cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare, in acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% din baza de calcul precazut in acest alineat, pentru fiecare an care lipseste pana la indeplinirea varstei standar de pensionare. Pensia de serviciu astfel stabilita poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs de exercitare" mai propune proiectul.Totodata, se modifica art. 31 privind imunitatea in cazul arestarii preventive.Art. 31. prevede in prezent astfel:(1) Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmarit si trimis in judecata penala pentru fapte, altele decat cele prevazute la art. 30, dar nu poate fi retinut, perchezitionat, arestat la domiciliu sau arestat preventiv fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.Si, potrivit proiectului, se va modifica in:(1) Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmarit si trimis in judecata penala pentru fapte, altele decat cele prevazute la art. 30, dar nu poate fi retinut, perchezitionat, arestat la domiciliu sau arestat preventiv fara incuviintarea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului.Pe de alta parte, cei trei parlamentari juristi elimina cateva prevederi din lege de la art 36 privind bugetul Avocatului Poporului. "Cadrul legislativ actual nu permite Avocatului Poporului, in pofida rangului sau constitutional de institutie fundamentala cu rol in apararea drepturilor si libertatilor, cetatenilor, sa isi stabileasca normative proprii de cheltuieli pentru protocol, deplasari in strainatate, dotari cu autoturisme si consumul lunar de carburanti, in limita bugetului anual aprobat, nefiind exceptata de la aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice" se arata expunerea de motive.Proiectul urmeaza sa intre in procedura legislativa. Senatul este camera decizionala.In luna ianuarie a fost promulgata o lege prin care s-a stabilit ca pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In situatia in care in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, Avocatul Poporului isi pastreaza pensia aflata in plata."Pensiile de serviciu ale adjunctilor Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia bruta lunara a adjunctilor Avocatului Poporului in activitate. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, adjunctul Avocatului Poporului isi pastreaza pensia aflata in plata", stipuleaza totodata actul normativ.