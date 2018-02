Fosta sefa de cabinet a lui Liviu Dragnea, care l-a aparat pe acesta in dosarul Referendumul, numita director de cabinet al premierului Viorica Dancila

Iuliana Zobuian era angajata la secretariatul PSD in 2012, cand au avut loc faptele pentru care Liviu Dragnea a fost trimis in judecata si condamnat la doi ani de inchisoare cu condamnare.Iuliana Zobuian a fost in 2016 membru in Consiliul de Administratie al Agentiei Nationale pentru Cadastru, precum si angajatat a PSD, potrivit celei mai recente declaratii de avere.Tot vineri, premierul Viorica Dancila l-a numit in functia de consilier de stat pe Radu Tipisca, sef al Inspectoratului Judetean de Urgenta Suceava.