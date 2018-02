VIDEO Marian Oprisan acuza consilierii PNL ca au incercat sa faca intelegeri cu Dragnea pentru a il da jos din fruntea CJ Vrancea

Vezi mai jos sedinta CJ Vrancea (min 18.30):





Suplimentarea ordinii de zi a picat la vot in sedinta de CJ, insa Oprisan a explicat si ca demersul era unul ilega, neavand avizele necesare."Ma indoiesc ca colegii de la PNL nu cunosteau legea, dar probabil din dorinta de a face cat mai suculente sedintele Consiliului Județean Vrancea au ținut să introducă acest proiect sau probabil, domnii senatori Cătălin Toma și domnul deputat Ioan Ștefan (PNL) încă nu s-au înțeles cu Liviu (Dragnea n.r.) asupra membrilor din delegația care aparține grupului PSD din CJ Vrancea, care să vândă meciul în favoarea PNL. Eu vă dau o veste proastă, din acest punct de vedere: deci de la PSD nu vinde nimeni meciuri, meciuri ați vândut numai dumneavoastră, pe această națiune, dacă vreți va si exemplific, dacă țineți neapărat", a spus el."Au incercat altii mai tare decat dvs dar tot intr-un mod ilegal si autor a fost tot pnl. eu zic sa nu va pierdeti timpul si sa luati calea legala si va promit in mod solemn ca la prima sedinta ordinara il voi pune in dezbatere" a mai spus el.Oprisan l-a sprijinit pe fostul premier Mihai Tudose luna trecuta, inainte ca acesta sa isi dea demisia.”PROPUNEREEliberarea din funcție a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian OprișanEXPUNERE DE MOTIVELegea 215/2001 a administrației publice locale cu modificările ulterioare prevede astfel:Art. 101 alin. (3): ”Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților CJ se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a cel puțin unei treimi din numărul acestora”Texte de lege pe care înțelegem să le invocăm:Conform art. 102 (2): ”Preşedintele răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene”.OBSERVAȚIE: Președintele CJ Vrancea nu a răspuns până acum în fața CJ referitor la buna funcționare a administrației publice județene, eschivându-se de la această atribuțiune.Conform art. 103 (2) ”Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative”.OBSERVAȚIE: Președintele CJ Vrancea nu a pus în aplicare legislația aferentă proiectelor referitoare la buget, unele hotărâri ale CJ au fost ignorate, iar o serie de proiecte ale consilierilor PNL au fost amânate din motive nefondate.Conform art. 104 (1) lit. c) Președintele CJ are ”atribuţii privind bugetul propriu al judeţului”;Conform art. 104 (3), președintele CJ:lit. a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;OBSERVAȚIE: Președintele CJ Vrancea nu mai conduce decât foarte rar ședințele CJ și/sau activitatea din CJ, fiind mai mereu plecat la Bucureștib) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;OBSERVAȚIE: Președintele CJ Vrancea nu a prezentat Consiliului Județean un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;Conform art. 104 alin. (4): ”În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului judeţean:a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;OBSERVAȚIE: Președintele CJ Vrancea nu și-a exercitat cu responsabilitate, echidistant și obiectiv funcția de ordonator principal de credite și cea de responsabil cu întocmirea proiectului bugetului.Conform art. 104 alin. 6, lit. f) ”coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene”.OBSERVAȚIE: Președintele CJ Vrancea nu a coordonat și controlat activitatea respectivă.Concluzionând, există numeroase motive pentru care solicităm eliberarea din funcție a președintelui CJ Marian Oprișan, sintetizate astfel:– Absențe repetate de la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean. Consilierul PNL Ovidiu Burdușa, care locuiește și are o afacere în Italia, are mai multe prezențe la ședințele CJ decât Marian Oprișan– Absențele repetate de la Consiliul Județean Vrancea coroborate cu plimbările frecvente la București în interes de partid, șeful CJ fiind mai des văzut la televizor decât la sediul CJ Vrancea– Împărțirea discreționară a banilor de la buget în ceea ce privește o serie de primării cu edili PNL, raportat la fondurile direcționate către multe din primăriile conduse de edili PSD. Cazul comunei Bălești, comună cu primar PNL, este elocvent. Comuna a primit 0 lei de la Finanțe și doar 75.000 (mii) lei de la CJ, cea mai mică sumă acordată vreunei localități rurale din cele 68 ale județului.– Nefinalizarea la termen a proiectelor importante derulate de Consiliul Județean– Cheltuirea unor sume exorbitante de la bugetul județului pe evenimente gen Revelion, festivaluri etc., în dispreț față de nevoile reale ale județului și neținând cont de puterea economică a Vrancei.– Nepunerea în aplicare a unor proiecte inițiate de consilierii PNL, reprezentanți ai celor aproximativ 55.000 de vrânceni care au mandatat PNL să aibă un rol activ în CJ.”