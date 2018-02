Premierul Viorica Dancila, atac la guvernele precedente, dar fara a nominaliza pe nimeni

Dancila a declarat, joi, ca situatia privind construirea celor trei spitale regionale din fonduri europene nu este cea dorita, mentionand ca nu sunt trimise nici toate documentele necesare la Bruxelles, potrivit Agerpres."Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt in situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii, trebuia sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova. Spitalul care trebuia sa se construiasca la Craiova - ni se cere o alta pozitionare, deci un alt teren pe care sa construim un alt spital, cer consultantii de la Banca de investitii. Iar la spitalul de la Cluj ni se cer inca 1,4 ha pentru construirea acestui spital. Nu sunt trimise nici toate documentele, pe care ar fi trebuit sa le avem deja, la Bruxelles. Cautam solutii pentru cele trei spitale, iar situatia nu pot sa spun ca ne bucura", a afirmat Dancila la Antena 3.Ea a spus ca nu vrea sa se pronunte cine a generat aceasta situatie. "Sa vedem: este problema consultantilor? Sa vedem cine a generat aceasta situatie. Acum urmeaza sa vad cine este vinovat de cele intamplate. Vreau sa nu am o atitudine critica, vreau sa am o atitudine constructiva", a spus Dancila.Premierul a mai declarat ca a dezavuat faptul ca linia de metrou care face legatura intre Gara de Nord si Otopeni nu are toata documentatia depusa. "Riscam sa ne trimita inapoi toata documentatia, deci nu ne putem incadra in termenul de 2020 pentru constructia acestei linii de metrou", a spus Dancila.Dancila a prezentat insa si partea plina a paharului: "In 2017, pana la jumatatea anului, am reusit sa acreditam autoritatile de management, am reusit sa lansam ghidurile pentru fondurile europene, iar acest lucru a fost foarte greu, pentru ca in 2016 noi nu aveam nicio autoritate de management acreditata, deci nu puteam lua bani de la UE. Si cu toate acestea in 2017 am reusit o tara de absorbtie de 11%. Multi au spus ca este o rata de absorbtie mica. Da, si noi ne-am fi dorit mai mult. Dar totusi suntem, ca procent de absorbtie, deasupra unor tari puternice, cum este Germania, Franta, Austria sau Italia"."Bineinteles ca ne dorim ca pana in 2020 sa ajungem la o rata de absorbtie de 72,5%, iar pana in 2023, pe regula N+3 sa luam toti banii care ni se cuvin de la UE", a adaugat ea.