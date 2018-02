Surse: Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul maghiar de Externe la vizita acestuia in Romania

Dragnea i-ar fi reprosat lui Szijjarto decizia luata de acesta, prin care le-a interzis tuturor diplomatilor maghiari sa participe anul trecut la ceremoniile organizate de ambasadele Romaniei din toata lumea cu ocazia zilei de 1 decembrie. De asemenea, i-a reprosat si implicarea crescanda a guvernului maghiar in Transilvania, prin proiecte politice si economice, exact in anul Centenarului.In ce priveste chestiunea Fundatiei Gojdu, un dosar cu mare incarcatura simbolica, Dragnea a declarat public la o zi dupa intalnirea cu Peter Szijjarto ca "am discutat, de asemenea, despre Fundatia Gojdu si i-am spus domnului ministru: cred ca putem avea suficienta intelepciune ambele parti sa incepem o discutie serioasa si fara patima despre mostenirea Gojdu si nu a respins ideea".Reamintim ca Peter Szijjarto a vizitat Romania in 5 februarie, avand intalniri cu sefii parlamentului - Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si cu ministrul roman de Externe. Teodor Melescanu nu a facut declaratii comune de presa cu omologul sau maghiar.