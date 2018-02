Victor Ponta publica un document de la DNA in care se arata ca a fost audiat in calitate de martor si ii cere demisia lui Liviu Dragnea: Mincinosul!

"Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA (nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti ca isi da demisia?", a scris Ponta.La inceputul lunii februarie, liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe Victor Ponta ca, alaturi de Dan Sova si Teodor Nitulescu, este denuntator in dosarul Tel Drum. "Turnatorii din dosar ii stiu. Sova, Ponta, Nitulescu", a spus Dragnea, la Romania TV.A doua zi, Ponta a anuntat ca a depus o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea si a cerut ca acesta sa-si dea demisia din fruntea PSD, daca se adevereste ca a avut calitatea de martor."Daca ar mai avea macar 1% rusine mi-ar cere scuze imediat si si-ar da demisia din PSD si din Parlament- dar este prea lacom , insetat de putere si ticalos ca sa faca asa ceva!", a reactionat joi Ponta, dupa ce a primit raspunsul din partea DNA."Fiind un PD-ist crescut la scoala lui Basescu , perpelind soriciul pentru Kovesi si lustruind clantele la Cotroceni - Dragnea a murdarit pe oricine reprezinta cu adevarat social democratia din Romania! Ah - si acum facem Congresul al XIV lea ca sa fie aplaudat ca si 'Carmaciul' de la Teleorman ! Ce rusine - ce plan pervers de ingropare a PSD ca sa scape el cu banii de la Teldrum si proprietatile din Brazilia!", a mai comentat Victor Ponta.In ordonanta DNA publicata de Victor Ponta pe contul lui de Facebook se arata: "Analizand actele din dosarul penal cu numarul 986/P/2014 constat ca numitul Victor Viorel Ponta a fost audiat in calitate de martor in acest dosar penal".