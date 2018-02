PNL va ataca la Curtea Constitutionala legea prin care se acorda superimunitate judecatorilor CCR

"Observam faptul ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE-UDMR a adoptat o conduita legislativa prin care urmareste ademenirea unor importante categorii profesionale cu privilegii de tipul superimunitatilor. Amintim, in acest context, adoptarea unui amendament similar in cadrul dezbaterilor pentru modificarea Legilor Justitiei pentru instituirea unui regim de imunitati in cazul magistratilor. Facem mentiunea ca nu a existat nicio revendicare publica din partea judecatorilor Curtii Constitutionale cu privire la acest subiect al imunitatilor. Pe cale de consecinta, consideram ca majoritatea PSD-ALDE-UDMR urmareste sa-i faca partasi, impotriva vointei lor, pe judecatorii Curtii Constitutionale in campania desfasurata in ultima perioada pentru alterarea principiului egalitatii in fata legii", afirma purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, citat intr-un comuniat de presa.Acesta adauga ca liberalii au incredere ca "membrii Curtii Constitutionale se vor delimita de astfel de actiuni toxice si nu vor judeca in baza eventualelor avantaje, ci a literei si spiritului Constitutiei, dovedindu-si impartialitatea, echilibrul si corectitudinea."Pe de alta parte, senatorii liberali prezenti la sedinta de plen de miercuri, cand a fost adoptata legea initiatia de deputatul Adnagi Slavoliub (minoritati), nu au s-au exprimat prin vot in mod clar impotriva legii.Potrivit votului electronic, au votat astfel:Vot pentru: Nicoleta PauliucVot impotriva: Raducu Filipesc, Eugen Pirvulescu, Mario-Ovidiu Oprea si Mircea CazanAbtinere: Leon Danaila, Daniel Fenechiu, Iancu Caracota, Catalin TomaNu a votat: Marcel Vela