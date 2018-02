Dan Barna: USR sustine activitatea DNA si pe Laura Codruta Kovesi la conducerea institutiei

"Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca nu exista niciun temei serios. In conditiile in care avem un consilier al premierului condamant la 8 ani de inchisoare si tinut in vitrina, nu avem ce discuta.USR sustine in continuare activitatea DNA si pe doamna Kovesi la conducerea institutiei.Eu am toata convingerea si increderea ca pozitia domnului Iohannis va fi una de sustinere a statului de drept, pentru ca discutam despre un asalt al unei gasti de infractori cu resurse asupra statului de drept. Cred ca presedintele va fi consecvent cu pozitiile sale anterioare. Cred ca isi va folosi prerogativele pentru a sustine DNA si pe conducatoarea ei", a scris joi Dan Barna, pe contul sau de Facebook Marti, intr-un interviu pentru adevarul.ro. Dan Barna s-a declarat convins ca DNA "nu depinde de o singura persoana", in momentul in care a fost chestionat ro daca DNA poate functiona in aceiasi parametri in cazul revocarii Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef."Eu sunt foarte convins ca DNA nu depinde de o singura persoana. Sunt foarte convins de lucrul acesta", a spus Barna .In momentul in care ziaristul care il intervieva afirma ca nu mai are "un discurs atat de pro-Kovesi", Dan Barna a raspuns: "Nu vreau sa discutam despre oameni individuali, despre staruri. Romania trebuie sa mearga in directia europeana, pentru ca modelul star il vedem la Erdogan, Orban si Dragnea. Institutiile trebuie sa functioneze cu persoane care sunt la acel moment in conducere. Nu o sa intru in retorica de a lauda sau a discredita o persoana".Cateva ore mai tarziu, Dan Barna a fost prezentat la Antena 3, alaturi de Georgiana Iorgulescu si Alina Mungiu Pippidi, drept exemplu de sustinator al DNA care ar fi abandonat-o pe Kovesi prin declaratiile din ultimele zile.