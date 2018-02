Dumitru Buzatu, PSD Vaslui: Nu minimalizez coruptia, dar n-o exagerez, ca aceia care fac... am vazut ca-i ucide coruptia, dar nu prea-i ucid narcoticele

Intrebat daca DNA-ul ar trebui transformat, Dumitru Buzatu a raspuns: "Nu cred ca trebuie transformat in ceva, ci dimpotriva, cred ca trebuie stimulat sa-si exercite cu adevarat functia respectiva de combatere a fenomenului de coruptie. Sa nu exageram, sunt fenomene sociale de asemenea foarte grave si exista o gama de infractiuni care aduc atingere, printre care si acelea care afecteaza drepturile si libertatea cetatenilor, care sunt cele mai importante, ca nu sunt cetatenii creati pentru DNA, ci DNA-ul este creat pentru aceia dintre cetateni care savarsesc infractiuni care se incadreaza in raza sa de actiune. Cu aceste lucruri trebuie sa fie constientizata populatia Romaniei si in acest sens trebuie luate masurile, in acelasi timp exprimand sustinerea pentru combaterea acestui fenomen".