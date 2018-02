Barna (USR): Kovesi a fost miercuri seara in pozitia in care spui adevarul privind oamenii in ochi / Am auzit si noi ca puterea ar planui un vot parlamentar pentru demiterea ei

El a spus si ca are “toata convingerea” ca presedintele Klaus Iohannis o va sustine. “Sunt convins ca presedintele va fi consecvent cu iesirile sale anterioare”, a declarat Barna.Intrebat despre declaratia senatorului Daniel Fenechiu, care a spus ca puterea planuieste un vot parlamentar privind revocarea lui Kovesi, Barna a raspuns ca “am auzit si noi aceasta informatie”.“Vreau sa fie foarte clar: in niciun caz Tariceanu si Liviu Dragnea si gasca infractorilor nu vor opri acest atac asupra justitiei, va continua si in zilele urmatoare”, a continuat el.Avand majoritatea parlamentara exista acest risc, ca sarabanda atacurilor, inclusiv folosind ca “umbrela magica” aceasta majoritate a mai spus liderul USR.Potrivit legii, revocare procurorului sef al DNA poate fi obtinuta doar printr-o cerere a ministrului justitiei, ce trebuie aprobata de seful statului, Parlamentul nu are atributii in acest sens.