Ce prevede proiectul de hotarare de infiintare a comisiei de ancheta privind seful SPP: Se verifica daca Pahontu a implicat institutia in activitati care exced cadrul legal si numarul de mandate de supraveghere

Ce obiective va avea comisia:a) Identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate, a regulamentelor militare, precum si modalitatea de comunicarea ordinelor de serviciu;b) determinarea implicarii directorului SPP, Pahontu Lucian-Silvan, in influentarea unor decizii politice sau in planul politic;c) verificarea unei eventuale modalitati de implicare a Serviciului in activitati care exced cadrului legal de functionare de catre directorul institutiei, domnul Pahontu Lucian-Silvan;d) verificarea rapoartelor de activitate ale Directorului SPP din ultimii 5 ani;e) identificarea protocoalelor incheiate cu alte institutii, a regulilor de relationare cu acestea precum si verificarea respectarii cadrului legal de actiuni prevazute in aceste colaborari;f) verificarea modului si a criteriilor in care au fost desemnati ofiterii de protectie a demnitarilor;g) identificarea numarului de mandate de supraveghere video/audio solicitateh) verificarea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 14 alin 1 lit b din Legea nr. 191/1998 de catre SPP, fara a isi depasi atributiile si competentele prevazute la art. 1 alin 1;i) identificarea numarului de mandate efectiv obtinute de la procuror in baza lit. e din aceeasi lege;j) determinarea numarului de acte de constatare intocmite, care au fost folosite ca mijloace de proba in cauze aflate in stadiul de cercetare penala sau in fata instantelor judecatoresti;k) verificarea procedurii activitatii proprii de aparare a secretului de stat si de prevenire a scurgerii de date sau de informatii;l) existenta unor verificari in ultimii 5 ani referitoare la achizitii publice si la fondul operativ, din partea Curtii de Conturi sau a altor institutii abilitate in domeniu, precum si aflarea rezultatelor acestora.m) aflarea numarului de sanctiuni aplicate ofiterilor de protectie a demnitarilor in ultimii 5 ani pentru nerespectarea ordinelor de zi pe unitate, a regulamentelor militare si a prevederilor Legii 191/1998.n) procedura intocmirii rapoartelor de catre ofiterii de protectie a demnitarilor, verificarea adresantilor, a modalitatii de valorificare a informatiilor obtinute, aflare in ce masura informatiile se refera si la activitatile din domeniul privat al demnitarilor si al familiilor acestora;o) verificarea modalitatii de gestionare a informatiilor mentionate in rapoartele ofiterilor de protectie a demnitarilor, care nu se incadreaza in obligatiile prevazute pentru elaborarea rapoartelor conform art. 14 al Legii 191/1998;p) verificarea oricaror alte aspecte specifice domeniului de activitate al SPP, in masura in care acestea rezulta din analizarea aspectelor semnalate la literele de la a)-o);q) verificarea oricaror altor aspecte care reies din derularea lucrarilor comisiei si care sunt relevante pentru indeplinire obiectivelor si scopului comisiei.Comisia urmeaza sa aiba 15 membri, alesi conforma algoritmului ce tine de componenta Parlamentului.Pentru ca sedintele sa aiba loc in mod legal, este necesara participarea a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor.Hotararile Comisiei se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar votul este deschis.Seful PSD l-a acuzat in mai multe randuri pe Pahontu de imixtiune in activitatea politica.