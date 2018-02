Surpriza lui Liviu Dragnea: liderii PSD spun ca nu stiau de ideea unui Congres extraordinar si ca nici nu este nevoie de unul

"N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul acesta, dar, daca stiti ceva, sa-mi spuneti si mie" a spus Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, apropiat al lui Liviu Dragnea, la intrarea in sediul PSD. Atunci cand jurnalistii il informeaza de anuntul facut de Dragnea, acesta raspunde: "Atunci va propune lucrul acesta si vom discuta. Evident daca va propune lucrul acesta ne va da si motivatia necesara. Nu e propunerea mea si nu as vrea sa iau pe seama mea aceasta propunere. Depinde ce se doreste. Daca dorim sa acceleram (n.r. programul de guvernare), au fost niste momente foarte complicate care au dus la unele intarzieri si din punctul acesta de vedere."Intrebat daca este nevoie de un vot de incredere in partid pentru Liviu Dragnea, el a raspuns: "Nu s-a pus problema aceasta."La cealalta usa a sediului PSD, vicepresedintele PSD Doina Pana, fost ministru, a dat de inteles ca nu stie de Congres. "Congres cred ca ma intrebati, nu?" a reactionat ea.Au fost si cei care au spus ca nu este nevoie. Fostul ministru al Transporturilor, Felix Stroe: "Nu este nevoie. Partidul este unit, avem un presedinte ales. Pentru ce ne trebuie congres?"Constantin Radulescu, liderul PSD Valcea, a afirmat catre jurnalisti: "A fost congres!"Dragnea a anuntat miercuri ca va propune in CEx convocarea unui Congres."Astazi, de asemenea, voi propune colegilor din CEx convocarea unui congres extraordinar. O sa incerc sa va spun si principalele motive pentru care o sa le cer asta. Asistam de o perioada buna de timp la dezbateri aprinse in societatea romaneasca, care este plina de turbulente, dezbateri in mai multe domenii, in economie, fiscalitate, sanatate, educatie, justitie, salarii, pensii si PSD trebuie sa aiba o pozitie foarte bine definita in cadrul acestor dezbateri. Societatea romaneasca, in ansamblu, trebuie sa aiba niste clarificari si, bineinteles, si PSD", a declarat Dragnea inaintea inceperii sedintei Comitetului Executiv National al PSD.Redefinirea si relansarea programului de guvernare se vor afla de asemenea pe agenda congresului."Vreau sa eliberam societatea romaneasca de presiunile pe care le pun grupuri nedemocratice si ilegitime asupra institutiilor democratice. Vreau sa ne implicam in democratizarea societatii romanesti si a pune institutiile de forta strict in matca lor constitutionala. Vreau sa angajam PSD-ul in cel mai ambitios program de dezvoltare pe termen lung din istoria Romaniei. Acestea sunt principalele motive pe care o sa le prezint colegilor mei astazi pentru a convoca in martie congresul extraordinar al PSD", a mai declarat Dragnea.El a adaugat ca la acest congres va cere si un vot de reconfirmare a sa in functia de presedinte al partidului, iar colegii pot face si alte propuneri pentru ordinea de zi.