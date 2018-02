Liviu Dragnea, despre situatia de la DNA Ploiesti: Nu am inteles de ce nu s-a pornit o ancheta penala instantaneu. Dar probabil ca, nefiind jurist, nu inteleg

Intrebat daca se va discuta in Comitetul Executiv al PSD despre situatia de la DNA Ploiesti si daca se va lua o decizie privind acest caz, Liviu Dragnea a raspuns ironic ca le-ar putea oferi premii, relateaza News.ro."Ce decizie sa luam? Sa le dam premii celor de la Ploiesti? Eventual niste medalii?", a spus Dragnea la intrarea in sediul PSD.Liderul social-democratilor a mai spus ca nu intelege de ce nu a inceput imediat ancheta penala in acest caz."Eu nu am inteles de ce nu s-a pornit o ancheta penala instantaneu. Dar probabil ca, nefiind jurist, nu inteleg", a mai spus Dragnea.*******Antena 3 a difuzat, duminica seara, o inregistrare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma, care sustine ca procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea de la DNA Ploiesti ar fi incercat sa faca dosare in baza unor "probe fabricate" pe numele unor politicieni si oameni de afaceri, intre care Sebastian Ghita. Vlad Cosma a sustinut, de asemenea, ca seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, i-ar fi cerut sa modifice documente si probe care ar fi fost folosite ulterior in dosar.Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a sustinut luni o conferinta de presa pentru a raspunde acuzatiilor de fabricare si plantare de probe lansate de fostul deputat. Onea a spus ca DNA Ploiesti nu a falsificat niciodata probe si a respectat intotdeauna legea. Procurorul a afirmat ca procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizati de persoane din anturajul lui Vlad Cosma ca va urma un atac, ceea ce s-a si intamplat, dar nu vor ceda presiunilor, chiar daca acestea sunt din ce in ce mai agresive. Seful DNA Ploiesti a precizat ca chiar astazi a solicitat Inspectiei Judiciare (IJ) sa faca verificari, fiind in joc reputatia procurorilor.Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat. Conform Romania TV, in urma acestei plangeri, luni a fost inregistrat un dosar pe rolul Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului General. Si Sebastian Ghita a amenintat ca va depune plangere penala impotriva DNA.Marti, Parchetul General a anuntat ca Sectia de urmarire penala si criminalistica face cercetari intr-o cauza penala constituita ca urmare a inregistrarii unei plangeri penale si care vizeaza aspectele prezentate de catre mass-media in legatura cu situatia de la DNA Ploiesti.Si omul de afaceri Sebastian Ghita, urmarit in mai multe dosare penale si aflat in Serbia, a avut duminica seara o interventie la Antena 3, unde a reluat afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si a fost vazuta de lautari si de chelneri. El a precizat ca se va gandi cum poate dovedi relatia pe care a avut-o cu Laura Codruta Kovesi.Luni seara, Sebastian Ghita a avut o noua interventie, la Romania TV, in care i-a adus acuzatii sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a comentat declaratiile facute de acesta la conferinta de presa organizata in urma acuzatiilor aduse de fostul deputat PSD Vlad Cosma. Ghita a sustinut ca denuntul din dosarul in care este cercetat alaturi de Victor Ponta este un fals si ca a inceput proceduri pentru a le prezenta judecatorilor sarbi "adevarul despre acele probe fabricate", pe baza carora a primit mandat de arestare si cerere de extradare. "Parchetul General va trebui sa ne probeze. Nu mai au loc de intors. Orice putere ca a lui Kovesi e efemera. Cum de nu ati arestat-o pe Kovesi? I-ati fost complici! Nu au scapare cei de la Parchetul General!", a spus Sebastian Ghita.Miercuri, ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a solicitat DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, comisarul sef de politie Mihai Iordache si comisarul sef de politie Gabriela Florea.