Liviu Dragnea: Codrin Stefanescu vorbeste cam mult si cam rau pentru pozitia pe care o are in partid

Liderul PSD aLiderul PSD a fost intrebat miercuri de reporteri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, cum comenteaza declaratia facuta de secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, care i-a cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader , sa ia masuri dupa acuzatiile lansate la adresa procurorilor DNA de Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat Vlad Cosma."Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate, lucrurile au ajuns la paroxism", a afirmat Codrin Stefanescu luni, inainte de a intra in sediul PSD din Kiseleff."Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult pentru pozitia pe care o are in partid. Cam mult si cam rau", a reactionat miercuri Liviu Dragnea.