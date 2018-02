Mihai Gotiu: Legea Manualului Scolar, initiata de fostul ministru Liviu Pop, in super-viteza in Senat

Camera Deputatilor este camera decizionala, iar proiectul se afla in procedura de urgenta. Cel mai probabil, saptamana viitoare se va da un raport in comisie pe acest proiect.Gotiu, membru in comisie, sustine, intr-o postare pe Facebook , ca "in Senat a intrat pe repede inainte, cu termene de dezbatere de la o zi la alta si de la o ora la alta (prima sedinta a avut loc ieri, a doua in aceasta dimineata, de la ora 9.00, urmatoarea ar trebui sa aiba loc, tot azi, de la ora 13.00) Legea Manualului Scolar, initiata de fostul ministru al Educatiei Liviu Pop. Astazi, in plen, am solicitat retragerea proiectului legislativ, care nu rezolva cu nimic problema manualelor, dar lasa larg deschisa usa controlului ideologic, in special in cazul disciplinelor umaniste (dupa un model patentat deja de Orban, in Ungaria)." La discutiile de marti, care au durat mai bine de doua ore , au fost prezenti reprezentanti ai editurilor, care si-au exprimat nemultumirea fata de proiect, spunand ca acesta ar trebui rediscutat si imbunatatit fiindca impiedica desfasurarea normala a concurentei si afecteaza cea mai mare parte din piata cartilor. Ei au spus ca, desi au fost, intr-adevar, intarzieri in distribuirea manualelor, vina nu le apartine lor, ci faptului ca programa scolara a fost scrisa cu intarziere, relateaza News.ro."Proiectul este neavenit, nu este adresat unei societati moderne. Prin aceasta decizie unilaterala se stopeaza concurenta si calitatea, progresul. Dupa 25 de ani de manuale, cand manualele s-au livrat in timp util, nu inteleg de ce s-a ajuns la decizia aceasta, pentru o singura editura", a declarat in cadrul comisiei Cristian Greseanu, presedintele Uniunii Editurilor din Romania.El spune ca intarzierile din ultima vreme privind ditribuirea manualelor au fost cauzate de intarzierea cu care a fost scrisa programa scolara, dar si din cauza ca s-a impus editurilor scoaterea variantei digitale pentru fiecare manual."Consuma multe resurse si ne dubleaza timpul de producere. (...) Am facut varianta digitala la pretul de 1 leu, am jucat dupa regulile ministerului. Noi nu am fi meritat sa fim alungati din acest mediu, ci felicitati. Da, au fost intarzieri, dar astea sunt motivele. Cu ce am gresit ca sa fim pedepsiti cu scoaterea de pe piata?", a mai spus Greseanu.