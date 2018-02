Gica Popescu, eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului si numit consilier onorific

Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu i-a fost acordata calitatea de consilier onorific al premierului "in domeniile promovarii programelor de sport si sustinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum si in legatura cu organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020", cu activitate neremunerata.Fostul mare international de fotbal a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului Mihai Tudose printr-o decizie a prim-ministrului publicata in Monitorul Oficial in data de 11 ianuarie 2018.