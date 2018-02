Audieri la Comisia SRI: George Maior, Florian Coldea, Tariceanu si Basescu

Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Fostul sef al SRI, George Maior, va fi audiat la randul sau pe 27 februarie. Saptamana viitoare, pe 20 februarie, va fi audiat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.El anuntase ca a discutat cu Coldea, care a spus ca vrea sa vina la Comisie.Intr-o conferinta de presa sustinuta marti, Manda a declarat si ca a trimis la SRI o intrebare daca "domnul Dragos" mentionat in inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma la Antena 3, duminica seara, era angajat al serviciului."Daca da, care era natura relatiilor intre SRI si unitatea de parchet DNA Ploiesti. am vazut o referire ca Dragos ar fi fost angajat SRI", a declarat Manda.Coldea a demisionat de la conducerea SRI in ianuarie anul trecut.