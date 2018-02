Decizia privind audierea lui Liviu Dragnea in legatura cu acuzatiile la adresa SPP va fi luata in sedinta comuna a comisiilor de Aparare din cele doua Camere

Comisia de aparare din Senat a respins marti posibilitatea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Astfel, Liviu Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii dupa ce comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor vor decide daca si in ce formula va avea loc audierea, fiind luate in calcul mai multe variante, inclusiv constituiriea unei comisii speciale sau de ancheta sau audierea in comisiile reunite, relateaza News.ro.





"Va citesc din Constitutia Romaniei, articolul 64, alin. 4: Fiecare Camera isi constituie comisii permanente si poate institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale. Camerele isi pot constitui comisii comune. Eu va propun ca acest subiect sa fie discutat intr-o sedinta comuna, Camera-Senat", a solicitat senatorul PSD Nicolae Moga.

Propunerea acestuia a fost aprobata cu sapte voturi "pentru" si doua abtineri.

De asemenea, senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a propus audierea lui Liviu Dragnea, in baza art. 15, lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului, pe tema declaratiilor legate de activitatea SPP.

"Noi consideram ca atat timp cat planeaza asupra unor institutii anumite suspiciuni, este foarte important ca cel care lanseaza in spatiul public astfel de afirmatii, in speta deputatul Liviu Dragnea, sa vina sa ne precizeze, sa aduca dovezi, astfel incat interviurile dumnealui sa nu fie numai simple povesti pescaresti, ci sa vedem daca sunt sustinute de povesti", a declarat Pauliuc.

Propunerea PNL a fost respinsa cu cinci voturi "impotriva" si patru "pentru".

Liviu Dragnea a declarat luni ca la urmatoarea sedinta a plenului reunit al Paralamentului va fi infiintata o comisie de ancheta "in ceea e priveste activitatea SPP, cat si despre relationarea unor institutii si sefi din diverse institutii care se pare ca actioneaza ilegal". "E nevoie de o ancheta parlamentara atat in ce priveste activitatea SPP, cat si despre relationarea unor institutii si sefi din diverse institutii care se pare ca actioneaza ilegal".