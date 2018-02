DOCUMENT PNL si PMP au atacat la CCR Legea de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mures

"Prin adoptarea Legii pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc se creeaza un precedent neconstitutional. Ori de cate ori o autoritate a administratiei publice locale va respinge adoptarea unei hotarari, din motive de oportunitate sau legalitate, sau va adopta o hotarare, conform competentelor sale legale si decizionale, orice parlamentar nemultumit va initia un proiect de lege pentru reglementarea situatiei care il nemultumeste si va invoca pentru adoptarea unei legi reglementarea pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc. La fel se va pune problema in situatia anularii unei hotarari a unei autoritati a administratiei publice locale de catre instanta de contencios administrativ" se arata in textul sesizarii."Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban luni, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, care a avut loc la Parlament, potrivit Agerpres."Nu atacam UDMR, noi atacam o procedura, care dupa parerea noastra este neconstitutionala, cu atat mai mult cu cat exista deja pronuntarea unei puteri - puterea judecatoreasca - in cazul respectiv si cu cat iese din regula ca scolile se infiinteaza, conform legii educatiei, prin ordin de ministru la propunerea autoritatilor locale. Avem deja o decizie judecatoreasca ce a constatat nelegalitatea infiintarii acestui liceu, ca atare adoptarea prin lege mi se pare o procedura neconstitutionala si atacam tot ceea ce ni se pare neconstitutional, altfel cum vom ataca Ordonanta 4, daca cei din majoritatea parlamentara catadicsesc sa o supuna votului, dar vad ca nu mai indraznesc sa o supuna votului, cum vom ataca si Ordonanta 79, cum atacam Ordonanta 60, Ordonanta 3, recent emisa, care instituie niste discriminari grosolane si creeaza niste precedente extrem de periculoase pentru Romania. Nu pot accepta ca o institutie scolara sa fie infiintata pe lege, asta inseamna ca pana la urma ajungi la situatia cand nu poti sa infiintezi decat prin lege", a spus Orban, intrebat daca mai ia in calcul o colaborare cu UDMR in contextul acestui demers.Liderul liberalilor a precizat ca decizia de a ataca la CCR aceasta lege a fost luata cu larga majoritate in sedinta conducerii PNL si ca respecta decizia colegilor care s-au opus."Noi suntem partidul national, care reprezinta si care ne batem pentru reprezentarea si afirmarea intereselor Romaniei si a natiunii romane, ca atare nu vad la ce se refera domnul Hunor. Daca nu-i convin anumite pozitii ale noastre, este problema dumnealui", a replicat Orban la afirmatiile lui Kelemen Hunor potrivit carora PNL s-a transformat intr-un partid ultranationalist.Vineri, liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat ca PNL si PMP folosesc orice ocazie pentru a impiedica dialogul romano-maghiar."Partidul National Liberal (PNL) si Partidul Miscarea Populara (PMP) care, la fel ca UDMR, fac parte din acelasi grup parlamentar la nivel european - Partidul Popular European (PPE), doresc sa puna in discutie la Curtea Constitutionala legea privind infiintarea unei scoli romano-catolice. Ei sunt, astazi, cei care folosesc orice ocazie pentru a impiedica dialogul romano-maghiar", a subliniat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic (KMKF).