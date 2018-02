Ludovic Orban despre acuzatiile aduse DNA: Nu trebuie sa fie subiectul unor dezbateri politice, exista CSM, Inspectie Judiciara, ministrul Justitiei. Visul de aur al coruptilor din PSD este sa nu mai existe doamna Kovesi

"Eu cred ca exista institutii ale statului care trebuie sa vada, sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in consecinta, in conformitate cu atributiile. Nu cred ca trebuie sa fie subiectul unor dezbateri politice. Exista CSM, Inspectie Judiciara, exista ministrul Justitiei, exista Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Daca se dovedesc a fi adevarate, evident toate institutiile care au atributii in domeniu trebuie sa isi indeplineasca misiunea constitutionala si legala", a declarat Orban, in Parlament, intrebat despre inregistrarile furnizate de Vlad Cosma din care ar rezulta ca seful DNA Ploiesti Lucian Onea i-ar fi cerut sa modifice acte, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita.Liderul PNL mai spune ca, in primul rand, trebuie sa se stabileasca daca acele inregistrari sunt reale: "Eu nu am mare incredere in inregistrari difuzate. Nu se stie cum si in ce mod sunt preluate si sunt extrem de masurat si prudent in a da declaratii publice pe astfel de teme (...) Sa raspunda persoanele care au fost implicate si care au comis astfel de lucruri. Nu cred ca acum trebuie sa te apuci sa dai cu pietre in toata lumea. Niciodata nu am fost adeptul, cand este vorba de orice categorie socio-profesionala, al incriminarii ca grup. Fiecare om trebuie judecat individual."Intrebat daca considera ca este in pericol functia Laurei Codruta Kovesi, Ludovic Orban a spus ca "visul de aur al coruptilor din PSD este sa nu mai existe doamna Kovesi sau alt procuror care sa continue lupta anticoruptie".