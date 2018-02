Nume noi in parlament: Gabriela Podasca si Viorel Stan - deputati PSD pe locurile vacante la Bucuresti si Neamt

Podasca il va inlocui la Bucuresti pe Dumitru Chirita, care a fost numit presedinte ANRE, in timp ce Viorel Stan va veni in locul de la Neamt al lui Ioan Munteanu, fostul lider al deputatilor PSD, care a demisionat din motive personale.Astfel, comisiile de validare se vor intruni luni pentru a intocmi rapoartele de validare a mandatelor celor doi, acestea urmand sa fie votate marti de plenul Camerei Deputatilor.Dupa validarea mandatelor, Podasca si Stan urmeaza sa depuna juramantul, a precizat Pop dupa sedinta Biroului permanent.Podasca a mai fost deputat PSD in legislatura trecuta, ocupand functia de vicepresedinte a Comisiei speciale de cod electoral.