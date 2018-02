Dan Barna despre acuzatiile la adresa DNA: Am sentimentul ca ne aflam intr-un film gen Caracatita. Am mare incredere in CSM si IJ ca vor reusi sa ne lamureasca

"Eu am sentimentul ca ne aflam intr-un film gen Caracatita, in care persoane inculpate sau fugite din tara, in cazul lui Sebastian Ghita, fac declaratii greu de probat. Nici nu stiu daca sa le cred sau nu. Eu am mare incredere in CSM si Inspectia Judiciara ca vor reusi sa ne lamureasca daca ceea ce am vazut aseara a fost o foarte bine organizata si inteleg promisa lovitura de imagine in lupta aceasta dintre DNA si oamenii din Ploiesti", a spus Dan Barna, citat de News.ro.Intrebat cine ar trebui sa plece daca se dovedeste ca acuzatiile sunt adevarate, Dan Barna a evitat sa dea un raspuns, afirmand ca asteapta "cu interes" ca aceia responsabili sa clarifice lucrurile: "Chiar astept cu legitim interes si cu interes de parlamentar sa vad ce raspunsuri ne vor da Inspectia Judiciara si CSM, cei care sunt intr-adevar responsabili de clarificat aceasta situatie", a declarat Barna.Liderul USR considera ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor facute la televizor, deoarece "toata agenda publica pleaca in directia respectiva fara sa existe o minima analiza": "Mie mi se pare ca avem o problema cu CNA-ul. Faptul ca oricine, condamnat, necondamnat, iese la televizor face diverse declaratii, toata agenda publica pleaca in directia respectiva fara sa existe o minima analiza a dreptului sau a veridicitatii acelora."Dan Barna mai spune ca ideea infiintarii unei comisii speciale in Parlament nu este una cu care el sa fie "confortabil": "Eu nu sunt foarte confortabil cu ideea ca Parlamentul trebuie sa devina si gradina si livada Romaniei. Parlamentul are niste responsabilitati foarte clare, faptul ca noi incercam sa guvernam sau, ma rog, PSD incearca sa guverneze prin comisii speciale, nu are ce rezultat sa aduca, doar mentinerea acestei otravi pe agenda publica."