Paul Stanescu: Kovesi nu mai poate ramane la conducerea DNA. Ar trebui sa isi dea demisia/ Vom lua o decizie politica miercuri

"Eu cred ca nu mai poate sa ramana dna Codruta Kovesi la conducerea CNA…a…DNA. Ar trebui sa isi dea dumneai demisia. Noi vom lua o decizie politica si o pozitie. Probabil ca in Biroul Permanent se va schita discutiile care vor avea loc in CEx miercuri si in CEx vom lua o decizie in ceea ce priveste pozitia PSD in aceasta chestiune foarte grava" a declarat Stanescu luni, la sediul PSD.