Codrin Stefanescu, dupa acuzatiile impotriva procurorilor DNA: Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate

"Tudorele fa ceva ca nu se mai poate, lucrurile au ajuns la paroxism", a spus Codrin Stefanescu, inainte de a intra in sediul PSD din Kiseleff.Intrebat ce ar trebuit facut, Codrin Stefanescu a raspuns: "Nu stiu daca trebuie revocati anumiti sefi, deschise anchete penale", dar "lucrurile au luat-o razna total in Romania" iar "oameni care au functii numite pentru a lua aceste masuri nu le iau".Acesta a precizat ca apelul la adresa ministrului Justitie este facut "in nume personal" si ca vede "niste decizii luate in cursul zilei de azi".La nivelul PSD ar trebuie de asemenea sa exista "o strategie pe termen scurt si mediu (...) inclusiv in ceea ce priveste legislatia, a pledat Codrin Stefanescu, in conditiile in care "au inceput sa decida cine va fi prim ministru in tara asta, nu romanul care voteaza, ei".Secretarul general-adjunct al PSD a acuzat faptul ca "vanatoarea continua, continua, continua in mod abuziv, ilegal" iar "noi nu mai putem sta chiar asa, cu bratele incrucisate"."Camarazii mei care au murit la Baricada de la Inter nu au murit pentru astfel de lucruri", a mai spus el.Reactia sa vine dupa ce procuroarea DNA Mihaiela Moraru Iorga a sustinut duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar fi chemat-o si ar fi intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru, al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi, potrivit Mihaielei Iorga, fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei pe Dana Girbovan, sefa UNJR, ceea ce nu ar fi bine pentru DNA.Tot duminica, si tot la Antena 3, fostul deputat PSD Vlad Cosma i-a acuzat pe procurorii DNA Mircea Negulescu si Lucian Onea ca au incercat sa "inventeze dosare in baza unor probe fabricate", in cauza fiind vorba despre Sebastian Ghita.Vlad Cosma afirma, in materialul difuzat de Antena 3, ca exista un grup "infractional" din care face parte procurorul Negulescu, supranumit "Portocala" de o parte a presei, Lucian Onea si politistii Mihai Iordache si FloreaCosma spune ca procurorii i-au spus ca au "o hartie cu scrisul lui Sebastian Ghita" si i s-a transmis ca, daca vrea sa scape cu bine din dosarele care il vizeaza, sa ii ajute.DNA a afirmat, in replica, ca este vorba despre prezentarea "denaturata" a faptelor si precizeaza, prezentand transcrierea unor alte interceptari, ca o persoana din anturajul lui Mircea Cosma a incercat sa influenteze procurorii, amenintand, in caz contrar, cu prezentarea la televiziuni a unor inregistrari audio constand in "montaje si colaje".