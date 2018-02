Claudiu Nasui: Presedinta Agentiei pentru Egalitate de Sanse are un salariu net de 8.100 de lei pe luna. Bugetul institutiei este de 3,7 milioane de lei pe an

Am auzit cu totii remarca presedintei "Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati" despre cum o femeie ar trebui sa poata, daca isi doreste, sa fie chiar si motostivuitor.Cel mai socant lucru pentru mine nu a fost ca statul roman e condus de analfabeti. Asta o stiam deja, am vazut si in cursul ultimului an in ce hal de jos este nivelul oamenilor plasati in institutiile financiare ale statului roman (vezi ASF si BNR). Cel mai socant lucru a fost ca statul roman are o intreaga agentie nationala pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati. Dar, ce-i drept dintre cele 13.731 de institutii ale statului roman, e usor sa le uiti pe unele.Recunosc ca nu stiam ca exista si aceasta institutie care miroase de departe a sinecura inutila. Asa ca am mai investigat putin. Agentia a aparut in virtutea unei legi din 2015 si se afla in subordinea doamnei Lia Olguta Vasilescu la ministerul muncii.Dar nu asta e important, haideti sa ne uitam la bugetul acestei agentii. Doar in 2017 aceasta institutie a statului a costat peste 3.7 milioane de lei. Unde s-au dus cei mai multi bani? Evident pe salarii. In 2017 agentia aceasta importanta a cheltuit 2.5 milioane de lei pe cheltuieli de personal pentru cei 37 de angajati ai sai (~3.200 de lei net pe luna per persoana). Persoana care ia cel mai mare salariu fiind chiar doamna care isi doreste mai multe femei motostivuitor, care ia un salariu net de 8.100 de lei pe luna. Mare meritocratie. Mai tineti minte teoria ca salariile mari la stat atrag competenta si profesionalismul? Iata egalitatea de sanse pentru a ocupa aceasta pozitie.Care a fost a doua cea mai mare cheltuiala? Bunurile si serviciile cu 757 de mii de lei cheltuiti in 2017. Unde s-au dus majoritatea banilor de la acest capitol? Convenabil peste jumatate din acesti bani (55%) au fost clasati la rubrici opace de tip "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare" si "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii". Voi face luni o interpelare catre aceasta agentie sa aflam si noi pe ce au dat exact banii si cum s-a justificat. Ca opozitie nu avem multe parghii, dar macar o avem pe aceasta. Va voi tine la curent.