Parlament: Plenul comun dezbate luni raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009

In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit ordinii de zi a sedintei, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.Dupa aprobare, hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului."Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii raportului catre Administratia Prezidentiala - presedintelui Romaniei, Guvernul Romaniei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si catre Consiliul Superior al Magistraturii, care au competente in domeniul analizat de comisia parlamentara de ancheta, pentru ca acestea sa-si poata exercita atributiile legale", se arata in documentele ordinii de zi.Raportul final a fost prezentat pe 23 ianuarie de presedintele comisiei de ancheta, deputatul PSD Oana Florea."Concluzia raportului este ca au fost actiuni concertate, actiuni de schimbare a sefilor de prefecturi si a sefilor de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletinele de vot, nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem deduce ca au fost aceste actiuni, ca au avut loc, ca s-a incalcat legea si ca au avut scopul de a influenta rezultatul votului", a afirmat Oana Florea.Potrivit acesteia, "cu privire la sufrageria" lui Gabriel Oprea, au fost audiate mai multe persoane, dintre care unele au refuzat sa se prezinte la comisie, altele au raspuns in scris, fara sa spuna nimic, in timp ce altii au mentionat ca au raspuns la Parchet."Nu am fost foarte ajutati in a gasi raspunsuri in aceasta privinta. In schimb, conform ordonantei din 20 iunie 2017 de clasare a dosarului, am aflat ca in casa domnului Oprea, in noaptea de 16-17 noiembrie 2009, au participat persoane cu functii de conducere in autoritatile publice, printre care George Maior, Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi, Dan Andronic, Niculae Ontanu si Anghel Iordanescu. Avand in vedere ca vorbim de persoane cu functii in stat si ca aceste persoane nu au vrut sa vorbeasca despre scopul in care se aflau acolo, face sa planeze suspiciunea ca in seara alegerilor acele persoane s-au intalnit la un eveniment privat cu scopul de a influenta rezultatul votului. Cu toate acestea, din probele administrate in cadrul anchetei, nu se poate trage o astfel de concluzie", a explicat presedintele comisiei de ancheta.